Die Aktienmärkte vor allem an der Wall Street stehen heute deutlich im Zeichen des Hexensabbats - viel nervöses auf und ab, die Volatilität springt an! Dazu kommt noch das "Platz-machen" für Tesla (die Tesla-Aktie natürlich heute mit einem neuen Allzeithoch). Hinterläßt die Tesla-Integration Spuren bei den anderen großen US-Tech-Aktien? Neben dem Hexensabbat heute wieder einmal die Themen Brexit und US-Stimulus im Fokus - und wie immer Optimismus der Aktienmärkte, aber eben auch immer noch kein "Deal". Der Dax ist heute knapp an einem neuen Allzeithoch vorbei geschrammt, die Wall Street bietet bislang noch nicht den erforderlichen Rückenwind für einen neuen Rekord beim deutschen Leitindex..

Das Video "Wenn die Hexen tanzen!" sehen Sie hier..