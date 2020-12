^ EQS Group-News: Infracore SA / Schlagwort(e): Ankauf Infracore SA erwirbt das Gebäude der Privatklinik Belair in Schaffhausen

Medienmitteilung



Freiburg, 18. Dezember 2020



Infracore SA erwirbt das Gebäude der Privatklinik Belair in Schaffhausen

Infracore, ein auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisiertes Unternehmen, gibt den Erwerb des Gebäudes der Privatklinik Belair an der Rietstrasse 30 in Schaffhausen bekannt. Die Immobilie weist eine Gesamtmietfläche von 3'303 Quadratmeter und einen Besucherparkplatz auf. Das Grundstück hat eine Fläche von 3'593 Quadratmeter.



Die Liegenschaft befindet sich nordwestlich des Zentrums von Schaffhausen, nahe der Altstadt, im Wohngebiet "Breite". Der Bahnhof Schaffhausen ist etwa einen Kilometer entfernt und die Klinik ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.



Das Gebäude wurde 1970 errichtet. Eine erste Ausbauphase wurde 1993 durchgeführt, danach folgten mehrere Umbau- und Erweiterungsprojekte. Infracore ist bestrebt, das Objekt zu erweitern und 1'800 Quadratmeter zusätzliche Mietfläche zu schaffen, unter anderem durch die Erhöhung des Hauptgebäudes. Der Patientenempfangsbereich, die Tagesklinik und der Pflegebereich werden komplett renoviert und modernisiert.

Die Privatklinik Belair, eine der wichtigsten Privatkliniken im Kanton Schaffhausen, ist Teil der Privatklinikgruppe Swiss Medical Network. Die Klinik steht auf der Spitalliste des Kantons Schaffhausen und verfügt über 28 Betten, 35 akkreditierte Ärzte sowie 99 Mitarbeitende.

Für Auskünfte: Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Infracore SA: info@infracore.ch, +41 79 635 04 10



Über Infracore SA

Infracore SA ist ein auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisiertes Unternehmen. Das Immobilienportfolio besteht aus 39 hochwertigen Gebäuden an 17 Standorten, die eine Gesamtmietfläche von 182'207 Quadratmeter aufweisen. Der Marktwert von Infracores Portfolio wird auf über CHF 1 Milliarde geschätzt und die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf nahezu CHF 60 Millionen. Infracore ist Partner für Immobilieninvestitionen für öffentliche und private Institutionen und das Unternehmen strebt eine zentrale Rolle in der Neugestaltung der Schweizer Krankenhauslandschaft an. www.infracore.ch



°