BERENBERG belässt Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Patrizia vor dem Hintergrund eines Verkauf eines Logistikportfolios auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er gehe davon aus, dass Patrizia wieder einen attraktiven Gewinn für die eigenen Kunden erzielt habe, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sieht er das Immobilienunternehmen gut vorbereitet für das neue Jahr./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / 13:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.