EuGH fällt richtungsweisendes Urteil für gesamte Branche. Mit VW, Audi, Mercedes, Opel & BMW sind die größten Hersteller betroffen. Ist massive Rückrufwelle die Folge? Durchbruch erreicht - Chancen stehen gut.

EuGH-Urteil von großer Bedeutung für Deutschland

Der EuGH hat nun in einem Fall aus Frankreich entschieden, wobei die Bedeutung für Deutschland ebenso enorm ist: Millionen Dieselfahrzeuge könnten zurückgerufen werden.

Der in Luxemburg beurteilte Fall befasste sich in entsprechendem Fall mit einer Software, die die Ergebnisse der Zulassungstest auf dem Prüfstand in Bezug auf die Abgaswerte verfälscht. Es wurde eine sogenannte Abgasrückführung eingesetzt, die den Stickoxid-Ausstoß verringert, damit die Grenzwerte für eine Zulassung eingehalten werden können.

Das Gericht ordnete diverse technische Gutachten an, die schlussendlich zu der Erkenntnis führten, dass diese Software lediglich Wert auf die Bedingungen in den Zulassungstests legt und dort die Leistung des Emissionskontrollsystems verbessert wird - nicht jedoch unter normalen Bedingungen, die auf den Straßen herrschen.

Tatsächliche Fahrbedingungen werden außen vor gelassen - sauber im Prüfstand, schmutzig auf der Straße.

„Die eigentlich zum Motorschutz und zur Motorsteuerung entwickelte Software, ist immer dann eine illegale Abschalteinrichtung, wenn diese eben missbraucht wird: Es lässt sich somit eindeutig als illegale Abschalteinrichtung identifizieren“, urteilt Rechtsanwalt Markus Mingers (www.mingers.law).

Die Kanzlei Mingers. bleibt für Verbraucher am Ball

Nach dem nun getroffenen Urteil, dürfte der Wert eines Diesel-Gebrauchtwagen massiv sinken und einen Millionen-Rückruf mit sich ziehen.

„Das Urteil am EuGH wird bahnbrechend sein: Für VW- und Mercedes-Diesel-Fahrer können wir jetzt viel tun!“, kündigt Markus Mingers (www.mingers.law) an.

