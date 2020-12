ABO Wind meldet den Verkauf zweier Solarparkprojekte in Argentinien an einen nicht namentlich genannten europäischen Investor. Für die Solarparks, beide haben jeweils 10 Megawatt Kapazität und befinden sich in der Provinz Catamarca im Nordwesten Argentiniens, habe man bereits bei der jüngsten Ausschreibungsrunde eine Vergütung gesichert, so das Unternehmen am Freitag.„Wir arbeiten seit gut zwei Jahren an diesen Projekten ...