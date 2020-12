Schlumberger kündigt Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2020 an Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 18.12.2020, 19:44 | 21 | 0 | 0 18.12.2020, 19:44 | Schlumberger Limited (NYSE:SLB) wird am 22. Januar 2021 eine Telefonkonferenz zur Erläuterung der Ergebnisse des am 31. Dezember 2020 endenden vierten Quartals und Gesamtjahrs abhalten. Die Telefonkonferenz wird um 8:30 Uhr US-Ostzeit beginnen. Eine Pressemitteilung zu den Ergebnissen wird um 7:00 Uhr US-Ostzeit veröffentlicht. Um Zugang zur Telefonkonferenz zu erhalten, sollten Zuhörer etwa zehn Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz die Zentrale unter +1 (844) 721-7241 innerhalb Nordamerikas oder +1 (409) 207-6955 von außerhalb Nordamerikas anrufen. Der Zugangscode lautet 2660129. Gleichzeitig mit der Telefonkonferenz wird unter www.slb.com/irwebcast ein Webcast zum Mithören zur Verfügung stehen. Zuhörer sollten sich 15 Minuten vor Beginn der Konferenz anmelden, um ihre Browser zu testen und sich für den Webcast zu registrieren. Nach Ende der Telefonkonferenz wird bis zum 22. Februar 2021 unter www.slb.com/irwebcast eine Aufnahme zur Verfügung stehen. Der Zugang erfolgt über die Nummer +1 (866) 207-1041 innerhalb Nordamerikas bzw. +1 (402) 970-0847 außerhalb Nordamerikas unter Angabe des Zugangscodes 5881344. Über Schlumberger Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologie und digitalen Lösungen für die Charakterisierung, Bohrung, Produktion und Verarbeitung von Lagerstätten für die Energiebranche. Mit Produktverkäufen und Dienstleistungen in mehr als 120 Ländern und rund 82.000 Mitarbeitern zum Ende des dritten Quartals 2020 aus über 170 Ländern bietet Schlumberger die umfassendste Produkt- und Dienstleistungspalette der Branche, von der Exploration über die Produktion bis zu integrierten Pore-to-Pipeline-Lösungen, die die Kohlenwasserstoffgewinnung optimieren, um eine nachhaltige Lagerstättenleistung zu erzielen. Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2019 Umsätze in Höhe von 32,92 Milliarden USD aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201218005641/de/ Schlumberger Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







