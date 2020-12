Ein knapper Anlauf zum DAX-Allzeithoch wurde zum Wochenausklang vollzogen. Dabei fehlten am Ende nur 20 Punkte zum neuen Rekord. Was waren hier die Treiber?

Am letzten Handelstag dieser Woche konnte kein Gewinn im DAX erzielt werden. Zwischenzeitlich näherten wir uns jedoch dem Allzeithoch weiter an. Gegen Abend verlor der Markt jedoch an Dynamik und es kam zu einem kleinen Minus von 36 Punkten.

Verfallstag im DAX