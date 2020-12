Online-Download für Nintendo Switch beginnt am 24. Dezember 2020 Schrecklich schwieriges Spiel, aber irgendwie nostalgisch – „Nosferatu Lilinor“ Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 18.12.2020, 19:47 | 52 | 0 | 0 18.12.2020, 19:47 | Hiyori Inc. (aus Taito-ku-Tokio, mit Representative Director Igarashi Takahiro) wird am Donnerstag, 24. Dezember 2020 sein erstes Online-Action-Puzzlespiel „Nosferatu Lilinor“ unter der Verlagsmarke „neon“ für Nintendo Switch als Download mit zusätzlichen Funktionen und Verbesserungen gegenüber der aktuell erhältlichen Steam-Version veröffentlichen. Was ist Nosferatu Lilinor? Ein aus Einzelstufen bestehendes Action-Puzzlespiel im Retrostil. Sie schlüpfen in die Rolle eines Vampirmädchens namens „Lilinor“. Sie bringen sie zum Ziel, indem Sie „Puzzles“ mit schrecklich hohem Schwierigkeitsgrad lösen. Dafür sind sowohl Timing als auch Routenplanung nötig. Es wird eine Herausforderung sein, und der Tod wird alltäglicher sein als Sie denken. Vollgepackt mit neuen, zusätzlichen Funktionen! Auf Wunsch von Fans der Steam-Version wurden folgende neue Funktionen für die Nintendo Switch-Version hinzugefügt. Der neue, noch nachsichtigere Modus „Sehr einfach“. Bestens geeignet zum Üben.

Süßere, einmalige Designs.

Alternative Routen in der mittleren Stufe wurden hinzugefügt, so dass man mehr Optionen zum Weiterkommen hat.

Einige Grafiken wurden aktualisiert. Eine Weltkarte wurde hinzugefügt.

Zasha, der Dienstwolf, kann im 2P-Modus gespielt werden und hilft Lilinor. Stellen Sie das Spiel mit diesen zusätzlichen neuen Funktionen, Stufen und Designs ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack ein. Viel Spaß! Spielinformationen Titel: Nosferatu Lilinor

Genre: Action-Puzzlespiel mit hohem Schwierigkeitsgrad

Copyright: 2019-2020 neon

Veröffentlichungstermin: Donnerstag, 24. Dezember 2020

Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch (Kurzzeichen/Langzeichen), Japanisch, Koreanisch, Spanisch , Deutsch, Französisch

Deutsch, Französisch Preis: 14,53 €

Vorverkaufsrabatt: Ja (16. Dezember 2020 00:00 (MEZ) – 23. Dezember 2020 23:59 (MEZ))

Wie viele Spieler? 2 Spieler pro Gerät

Geeignet für: Alle Altersstufen (Altersstufen nach Cero)

IARC_USK 6

IARC_PEGI 3+

IARC_OFLCC(AGCB) G (Allgemein)

IARC_OFLC.NZ G (Allgemein)

IARC_USK 6 IARC_PEGI 3+ IARC_OFLCC(AGCB) G (Allgemein) IARC_OFLC.NZ G (Allgemein) Plattform: Nintendo Switch (Nur zum Download)

URL der offiziellen Website: http://hiyori-prd.com/lilinorsw/

URL der offiziellen Twitter-Präsenz: https://twitter.com/NLilinorE/ „Das Bild, das Sie sehen, stammt aus der Entwicklungsphase“ Informationen über das Unternehmen Produktmarke: Hiyori Inc.

Representative Director: Igarashi Takahiro

Adresse: 601 Kyou Wa no.1 Building, East Taito 1-29-4, Taito-Ku, Tokyo, JAPAN, 110-0016

Gegründet: 20. Januar 2015

Geschäftsdaten: Unterhaltungs-Softwareplanung, -entwicklung, -vertrieb –

URL: http://hiyori-prd.com/ [Pressematerial – Download] https://www.hiyori-prd.com/lilinorsw/dl/neon_Press-specific_graphic_ma ... Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201218005646/de/



