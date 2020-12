Die Krise der kleinen Firmen, Marktkommentar von Kai Johannsen Frankfurt (ots) - Seit Mittwoch ist der harte Lockdown 2.0 in Deutschland Realität. Geschäfte des Einzelhandels sind genauso wie der Hotel- und Gaststättenbereich und diverse andere Bereiche geschlossen - öffentlich und privat. Deutschland befindet sich damit in guter Gesellschaft, auch in anderen Ländern ist Lockdown - in welcher restriktiven Form auch immer - wieder Realität. Zumeist geht es über die Festtage bis in den Januar hinein. Und diskutiert wird bereits, ob es ausreicht oder noch längere Schließungen anstehen, Ausgangs- sowie Reiseregelungen noch verschärft werden müssen oder noch mehr Bereiche zu schließen sind. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt alles noch mit sehr vielen Fragezeichen und Unklarheiten verbunden. Erst wenn die Infektionsentwicklung klar wird und die entsprechenden Zahlen auf dem Tisch liegen, werden die Maßnahmenkataloge deutlichere Züge annehmen - ob nun in Richtung Verschärfung oder Lockerung.



Eines ist aber jetzt bereits völlig klar: Dieser Lockdown wird in Deutschland und in anderen Ländern erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben, und das wird tiefe Spuren hinterlassen - bei Hilfspaketen und an den Märkten. Es ist nicht davon auszugehen, dass nun gleich reihenweise europäische Großkonzerne die Grätsche machen und damit vom Kurstableau der Börsen verschwinden. Too big to fail gilt bekanntlich immer noch. Die Staaten werden mit Hilfen zur Seite springen. Die Krise hinterlässt ihre Spuren vielmehr bei anderen, und das sind die SME (Small und Medium Enterprises).