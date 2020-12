Christina Lake Cannabis kündigt genetische Datenbank mit Portfolio von über 100 eigens entwickelten Sorten für den Freilandanbau und Gesamtbestand von mehr als 600.000 Samen an

Vancouver (British Columbia), 18. Dezember 2020. Christina Lake Cannabis Corp. (CSE: CLC, Frankfurt: A2QEGJ) („CLC“, „Christina Lake Cannabis“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach seiner ersten Anbausaison, in der das Unternehmen 32.500 Kilogramm [kg] (71.650 Pfund [lb]) sonnengereiftes Cannabis - mehr als das Doppelte der ursprünglichen Prognose von 15.000 kg (33.000 lb) für das Jahr - produzieren konnte, eine genetische Datenbank mit einem Portfolio von über 100 eigens entwickelten Cannabissorten aufgebaut hat, die speziell für den Anbau im Freien bei Sonnenlicht entwickelt wurden. CLC ist sich bewusst, dass die meisten gängigen Cannabissorten für den Innenanbau mit künstlichem Licht gezüchtet worden sind, was bedeutet, dass ein Mangel an Sorten herrscht, die sich für den Freilandanbau eignen. Das Unternehmen hat deshalb umfassende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten betrieben, um über 100 eigene Sorten mit dem Ziel zu entwickeln, den größtmöglichen Ernteertrag aus seinem Anbaubetrieb zu erzielen. Das Unternehmen verfügt aktuell über einen Bestand von insgesamt mehr als 600.000 Samen. Eine Auswahl dieser Samen wird für die Anbausaison 2021 verwendet. CLC plant, 2021 einen größeren Teil seines 32 Acres großen Grundstücks sowie möglicherweise auch einen Teil des angrenzenden 99-Acre-Geländes, das sich ebenfalls im Besitz des Unternehmens befindet, zu nutzen.