Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital Corp. engagiert Canaccord Genuity Corp. als Finanzberater

VANCOUVER, British Columbia, 18. Dezember 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Bezugnehmend auf die Pressemitteilung des Unternehmens am 3. Dezember 2020 hinsichtlich des Beginns einer Überprüfung und Entwicklung seiner Kapitalmarktstrategie in den USA gibt Clean Power bekannt, dass das Unternehmen Canaccord Genuity Corp. ("Canaccord") zum Finanzberater ernannt hat. Canaccord, eine globale Investmentbank mit großer Erfahrung im Bereich saubere Technologien in den USA, wurde vom Unternehmen mit einem umfassenden Mandat beauftragt, Clean Power bei Fusions- und Akquisitionsgelegenheiten und Kapitalbeschaffungslösungen zu beraten.

Canaccord, ein führendes unabhängiges Full-Service-Finanzdienstleistungsunternehmen mit globaler Kapitalmarktpraxis, erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen unternehmensweiten Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar. Dies war das dritte Jahr in Folge, in dem der Umsatz 1 Milliarde Dollar überstieg. Canaccord Genuity hat eine umfangreiche Liste nachhaltigkeitsorientierter Technologieunternehmen finanziert und beraten, darunter Plug Power Inc (NASDAQ: PLUG)., FuelCell Energy Inc. (NASDAQ: FCEL), Soraa Inc. und Greenlane Renewables Inc. (TSXV: GRN).

Das Ergebnis der Überprüfung und Entwicklung der Kapitalmarktstrategie durch das Unternehmen ist abhängig von den Möglichkeiten, die sich aus einem solchen Prozess ergeben, und es gibt keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis oder dessen Zeitpunkt. Angesichts der Art des Prozesses beabsichtigt Clean Power, in Zukunft keine Mitteilungen hinsichtlich dieses Prozesses im Zusammenhang mit der Entwicklung seiner Kapitalmarktstrategie zu veröffentlichen, bis festgestellt wird, dass eine weitere Offenlegung erforderlich oder angemessen ist.

Über Clean Power Capital Corp.



Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Im Namen des Board of Directors der Clean Power Capital Corp.

"Joel Dumaresq"

Joel Dumaresq

CEO

Tel.: +1 (604) 687-2038

info@cleanpower.capital

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

