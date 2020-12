Fed erlaubt Banken nach Corona-Stresstest wieder Aktienrückkäufe

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat die größten Geldhäuser im Land nach einem Corona-Stresstest als krisenfest eingestuft und bestimmte Auflagen zur Schonung der Kapitalausstattung gelockert. Aktienrückkäufe sind im ersten Quartal wieder erlaubt, wie die Fed am Freitag nach US-Börsenschluss mitteilte. Allerdings gilt dies nur unter der Auflage, dass den Ausschüttungen entsprechende Gewinne gegenüberstehen.

Der für die Bankenaufsicht zuständige Fed-Vize Randal Quarles stellte den 33 größten Finanzinstituten insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Das Bankensystem sei in diesem Jahr "ein Quell der Stärke" gewesen und die Belastungsproben der Notenbank hätten bestätigt, dass die Geldhäuser auch in einem schlimmen Krisenszenario weiter in der Lage wären, die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen aufrechtzuerhalten.