NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Geldhaus JPMorgan hat umgehend nach der Bekanntgabe der Ergebnisse des jüngsten Bankenstresstests durch die US-Notebank Fed milliardenschwere Aktienrückkäufe angekündigt. Der Konzern legt laut einer Mitteilung vom Freitag ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar (24,5 Mrd Euro) auf, das im ersten Quartal beginnen soll. Zudem soll die Quartalsdividende in Höhe von 0,90 Dollar beibehalten werden. Zuvor hatte die Fed bestimmte Auflagen zur Schonung der Geldreserven der Banken aufgehoben, die sie wegen der Corona-Krise erlassen hatte./mis