Quectel arbeitet mit Qualcomm zusammen, um intelligente Konnektivität in Hongqi E-HS9-Fahrzeuge zu bringen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions hat bekannt gegeben, dass

das Unternehmen mit Qualcomm Technologies, Inc. zusammenarbeitet, um

intelligente Konnektivität in den E-HS9-Fahrzeugen von Hongqi zu unterstützen,

die jetzt mit dem Quectel AG15 (https://www.quectel.com/product/ag15.htm) -Modul

ausgestattet sind, das mit der Qualcomm® 9150 Cellular Vehicle-to-Everything

(C-V2X) Chipsatz-Lösung integriert ist. Der neue Hongqi E-HS9, ein intelligentes

elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV) in voller Größe, ist das erste

kommerzielle Serienfahrzeug, das mit LTE-V2X-Technologie ausgestattet ist und

eine 100-prozentige Validierung von Fahrassistenzwarnungen in mehreren

LTE-V2X-Kommunikationsszenarien erreicht.



Der Hongqi E-HS9, der kürzlich von der FAW Group vorgestellt wurde und in China

und Europa verkauft werden soll, nutzt Dead-Reckoning- und hochpräzise

Fusion-Positionierungstechnologien, die von Quectels LTE-Automotive-grade AG35

(https://www.quectel.com/product/ag35.htm) -Modul unterstützt werden, so dass

das Fahrzeug eine hochpräzise Positionierung im Submeterbereich erreichen kann.

Dies wird den vernetzten Fahrzeugen mehr Sicherheit und ein besseres

Fahrerlebnis bringen und die Verkehrseffizienz verbessern.







V2X-Kommunikation. Es wurde entwickelt, um die Fahrzeugsicherheit, die

Verkehrseffizienz und das automatisierte Fahren durch eine leistungsstarke

Echtzeit-Direktkommunikation zwischen Fahrzeugen und der Straßeninfrastruktur zu

unterstützen.



Um seine intelligenten Konnektivitätsfähigkeiten zu bewerten, wurde der Hongqi

E-HS9 im autonomen Fahrmodus L3 über mehrere V2X-Anwendungsfälle getestet,

darunter: Frontkollisionswarnung (FCW), Warnung vor dem toten

Winkel/Spurwechsel-Warnung (BSW/LCW) und Kollisionswarnung an der Kreuzung

(ICW). Die Besteherate von 100 % hat die Robustheit der C-V2X-Technologie

bestätigt.



Die Produktion der E-HS9-Fahrzeuge von Hongqi stellt einen bedeutenden Schritt

in der globalen kommerziellen Nutzung des C-V2X dar, da sie die Technologie in

einem Mainstream-Modell auf den Markt bringt, das in mehreren Regionen

eingesetzt wird. Quectel unterstützt die Automobilhersteller bei der

Markteinführung neuer C-V2X-fähiger Fahrzeuge durch die Integration seiner

C-V2X-Module in die nächste Fahrzeuggeneration. Weitere Fahrzeuge werden mit

dieser Technologie entwickelt, was zeigt, dass C-V2X der automobile Standard für

intelligente Konnektivität ist.



https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-collaborates-with-qualcomm-to-br

ing-smart-connectivity-to-hongqi-ehs9-vehicles.htm



Informationen zu Quectel



Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an,

IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen

entwickeln wir überlegene Mobilfunk- und GNSS-Module, die durch hervorragenden

Support und Service unterstützt werden. Unser wachsendes globales Team von mehr

als 2200 Fachleuten, das größte in der IoT-Modulbranche weltweit, stellt sicher,

dass wir als erstes auf dem Markt sind und weiterhin das Entwicklungstempo

vorgeben. An der Shanghaier Börse notiert, widmet sich unsere internationale

Führung der Förderung des IoT auf der ganzen Welt.



Besuchen Sie Quectels Website (http://www.quectel.com/) , LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/) ,

(https://www.facebook.com/quectelwireless/) und Twitter

(https://twitter.com/Quectel_IoT) Seiten.



Ashley Liu



media@quectel.com



Pressekontakt:



+86-551-6586-9386*8016



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132686/4795455

OTS: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.





Weltweit auch als C-V2X bekannt, ist LTE-V2X eine globale Lösung fürV2X-Kommunikation. Es wurde entwickelt, um die Fahrzeugsicherheit, dieVerkehrseffizienz und das automatisierte Fahren durch eine leistungsstarkeEchtzeit-Direktkommunikation zwischen Fahrzeugen und der Straßeninfrastruktur zuunterstützen.Um seine intelligenten Konnektivitätsfähigkeiten zu bewerten, wurde der HongqiE-HS9 im autonomen Fahrmodus L3 über mehrere V2X-Anwendungsfälle getestet,darunter: Frontkollisionswarnung (FCW), Warnung vor dem totenWinkel/Spurwechsel-Warnung (BSW/LCW) und Kollisionswarnung an der Kreuzung(ICW). Die Besteherate von 100 % hat die Robustheit der C-V2X-Technologiebestätigt.Die Produktion der E-HS9-Fahrzeuge von Hongqi stellt einen bedeutenden Schrittin der globalen kommerziellen Nutzung des C-V2X dar, da sie die Technologie ineinem Mainstream-Modell auf den Markt bringt, das in mehreren Regioneneingesetzt wird. Quectel unterstützt die Automobilhersteller bei derMarkteinführung neuer C-V2X-fähiger Fahrzeuge durch die Integration seinerC-V2X-Module in die nächste Fahrzeuggeneration. Weitere Fahrzeuge werden mitdieser Technologie entwickelt, was zeigt, dass C-V2X der automobile Standard fürintelligente Konnektivität ist.https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-collaborates-with-qualcomm-to-bring-smart-connectivity-to-hongqi-ehs9-vehicles.htmInformationen zu QuectelQuectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an,IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmenentwickeln wir überlegene Mobilfunk- und GNSS-Module, die durch hervorragendenSupport und Service unterstützt werden. Unser wachsendes globales Team von mehrals 2200 Fachleuten, das größte in der IoT-Modulbranche weltweit, stellt sicher,dass wir als erstes auf dem Markt sind und weiterhin das Entwicklungstempovorgeben. An der Shanghaier Börse notiert, widmet sich unsere internationaleFührung der Förderung des IoT auf der ganzen Welt.Besuchen Sie Quectels Website (http://www.quectel.com/) , LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/) , Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless/) und Twitter(https://twitter.com/Quectel_IoT) Seiten.Ashley Liumedia@quectel.comPressekontakt:+86-551-6586-9386*8016Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132686/4795455OTS: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.