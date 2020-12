Mit der Düsseldorfer Biohacks GmbH , einem Anbieter von hochwertigen Functional Food-Produkten, betritt kurz vor Jahresfrist noch eine neue Anleihe-Emittentin die Kapitalmarkt-Bühne. Die Biohacks GmbH begibt gleich zwei neue Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten. Eine zweijährige 5,00%-Anleihe (WKN A3H20J) wird dabei via Privatplatzierung emittiert und eine einjährige 3,50%-Anleihe (WKN A3H20H) wird öffentlich angeboten. Der Emissionserlös soll zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige vegane und Bio-zertifizierte Nahrungsmittel. Die Anleihegläubiger der eterna Mode Holding GmbH haben auf der zweiten Gläubigerversammlung mit einer deutlichen Mehrheit von fast 98% einer Verlängerung der ETERNA-Anleihe 2017/22 (WKN A2E4XE) bis zum 3. Juni 2024 zugestimmt. Die Anleihe hat ein ausstehendes Volumen von 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,75% p.a. verzinst. Die Zinskonditionen gelten auch im Verlängerungs-Zeitraum. Auch die Anleihe 2013/20 der Timeless Homes GmbH (WKN A1R09H) wird bis zum 30. Juni 2023 bei angepassten Modalitäten verlängert. Die Anleihegläubiger stimmten einer Anpassung der Anleihebedinugngen in dieser Woche zu.

Kurz vor Weihnachten (Kalenderwoche 51) hat sich Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG und Initiator des Deutschen sowie des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF und EMAF), in einem ausführlichen und spannenden Jahresend-Interview den Fragen der Anleihen Finder Redaktion gestellt. Dabei lässt er das Corona-Jahr 2020 Revue passieren („Corona hat uns Demut gelehrt“) und gibt einen Ausblick für das kommende Kalenderjahr, in dem er eine steigende Anzahl von Anleihe-Emissionen prognostiziert. Für seine beiden FONDS erwartet Friedrich einen Volumenanstieg von derzeit zusammen 212 Mio. Euro auf etwa 300 Mio. Euro bis Ende des kommenden Jahres.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch der aktuelle Newsletter Anleihen Finder-Dezember-02-2020. Registrieren Sie sich für den kostenlosen Newsletter und seien Sie stets informiert.

Die Joh. Friedrich Behrens AG hat nach eigenen Angaben im Rahmen der vorläufigen Insolvenz in Eigenverwaltung einen M&A-Prozess eingeleitet. Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene Optionen, um das operative Geschäft der Behrens-Gruppe weiterführen und die finanzielle Restrukturierung umsetzen zu können. Eine Option ist dabei der Verkauf des operativen Geschäftsbetriebs der Behrens AG im Rahmen einer übertragenden Sanierung. Die Dr. Wiesent Sozial gGmbH (vormals SeniVita Sozial gGmbH) mit Sitz in Bayreuth hat in dieser Woche beim Amtsgericht Bayreuth einen Antrag auf Insolvenzeröffnung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Das Gericht bestellte Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl, Kanzlei Dr. Beck & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Weitere Angaben machte das Unternehmen bislang noch nicht.

Die Noratis AG kann weitere 10 Mio. Euro ihrer im November emittierten 5,50%-Anleihe 2020/25 (WKN A3H2TV) platzieren. Damit steigt das platzierte Anleihe-Volumen auf nunmehr 22,5 Mio. Euro und somit fast auf die Hälfte des maximalen Anleihe-Volumens von 50 Mio. Euro. Die Noratis-Anleihe 2020/25 ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 11.11.2025. Die GECCI Investment KG, die sowohl eine fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 5,75 % (WKN A3E46C) als auch eine sechsjährige Anleihe mit 6,00 % (WKN A289QS), aufgelegt hat, hat beim Projekt „Bockenem“ in Niedersachsen sechs erstrangige Grundschulden zugunsten der Anleihegläubiger beim Notar bestellt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat unterdessen in dieser Woche die 3,25%-Anleihe der K+S Aktiengesellschaft (WKN A2NBE7) neu in sein Portfolio aufgenommen. Die unbesicherte K+S-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 600 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 3,25% p.a. ausgestattet und hat eine sechsjährige Laufzeit bis zum 18.07.2024.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer stufen die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,75%-Anleihe der Schlote Holding GmbH (WKN A2YN25) auf „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ und 3,5 von 5 möglichen Sternen herab. Zuvor lag die Bewertung bei 4 Sternen. Die leichte Herabstufung ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, wobei die KFM-Analysten aufgrund des zukunftsträchtigen Geschäftsmodells und der stabilen Marktstellung der Schlote-Gruppe mittelfristig wieder ein Umsatz- und Ertragsniveau von vor der Covid-19-Pandemie erwarten. Die 5,50%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2YN1M) wird von den KFM-Analysten hingegen aufgrund der positiven Unternehmensentwicklung in Corona-Zeiten verbunden mit der frühzeitigen Positionierung zur Digitalisierung des Versicherungsgewerbes weiterhin als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Der monatlich ausschüttende, offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat in dieser Woche zum 16. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet. Zusätzlich zur monatlichen Basis-Ausschüttung erfolgt im April 2021 eine Sonderausschüttung in Höhe von 0,48 Euro (Vj. 0,46 Euro) je Fondsanteil an die Investoren. Die publity AG hat in ihrer Funktion als Asset Manager in dieser Woche eine Gewerbeimmobilie im nordrhein-westfälischen Waltrop mit einer Grundstücksgröße von 25.000 Quadratmetern erfolgreich veräußert. Die FCR Immobilien AG konnte indes langfristige Mietvertragsverlängerungen mit Ankermietern in verschiedenen Objekten abschließen, die der FCR Einnahmen von über 2,8 Mio. Euro in den kommenden Jahren sichert. Und der ABO Wind AG ist es gelungen, in dieser Woche zwei baureife argentinische Solarprojekte mit je zehn Megawatt Kapazität zu veräußern.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW51 – 2020 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

ANLEIHEN-Woche #KW50 – 2020: Belano Medical, DMAF, Aves One, Greencells, SeniVita, ACTAQUA, paragon, EMAF, Ekosem-Agrar, Bonds Monthly, GECCI, FCR Immobilien, PANDION, …

ANLEIHEN-Woche #KW49 – 2020: Belano, Metalcorp, ACTAQUA, Africa GreenTec, BENO, SeniVita, Henri Broen, GECCI, Eyemaxx, Greencells, AURELIUS, Bonds Monthly, DEAG, …

ANLEIHEN-Woche #KW48 – 2020: Greencells, Euroboden, FBW, publity, GECCI, Rochade, DEAG, Schlote, ETERNA, va-Q-tec, UBM, PANDION, VST Building, MOREH, ABO Wind, …

ANLEIHEN-Woche #KW47 – 2020: BENO, Greencells, MGI, ETERNA, Euroboden, SUNfarming, ACTAQUA, va-Q-tec, Green Land, R-LOGITECH, publity, PREOS, Aves, FCR Immobilien, PCC, …

ANLEIHEN-Woche #KW46 – 2020: Joh. Friedrich Behrens, Greencells, ACTAQUA, Noratis, BENO, recnocept, Henri Broen, PNE, Euroboden, NZWL, Mutares, Nordex, DMAF, EMAF, FU-Fonds, …

Anleihen-Woche #KW45 – 2020: BENO, Euroboden, NZWL, Noratis, Gecci, Henri Broen, indesto, Hörmann Industries, Karlsberg, Homann Holzwerkstoffe, Eyemaxx, publity, FCR, Photon Energy, Dt. Rohstoff …

Anleihen-Woche #KW44 – 2020: Noratis, NZWL, Henri Broen, ETERNA, ABO Wind, EMAF, Schlote, HYLEA, Behrens, SANHA, indesto, UniDevice, VERIANOS, …

Anleihen-Woche #KW43 – 2020: PANDION, Noratis, Gecci, PCC, Joh. F. Behrens, DMAF, Dt. Lichtmiete, paragon, PREOS, FCR Immobilien, Homann Holzwerkstoffe, Mutares, …

ANLEIHEN-Woche #KW42 – 2020: PANDION, Joh. F. Behrens, NZWL, Euroboden, BENO, Vedes, Heberer, PREOS, indesto, Gecci, reconcept, …

ANLEIHEN-Woche #KW41 – 2020: Joh. F. Behrens, Noratis, Aves, PREOS, Agri Resources, NZWL, UniDevice, ERWE, Nordex, VST, …

ANLEIHEN-Woche #KW40 – 2020: NZWL, SeniVita, Gecci, SUNfarming, Metalcorp, Schalke 04, R-LOGITECH, publity, VST, Homann Holzwerkstoffe, Karlsberg, reconcept, EMAF, …

ANLEIHEN-Woche #KW39 – 2020: Karlsberg, publity, FCR Immobilien, DEAG, Ekosem-Agrar, Aves, PREOS, Dürr, Coreo, Eyemaxx, Nordex, DF Dt. Forfait, …

ANLEIHEN-Woche #KW38 – 2020: Coreo, Photon Energy, NZWL, Nordex, PREOS, paragon, MRG, Accentro, …

ANLEIHEN-Woche #KW37 – 2020: Karlsberg, SUNfarming, Euroboden, Coreo, FCR Immobilien, PREOS, publity, Photon Energy, CentralNic, PCC, …

ANLEIHEN-Woche #KW36 – 2020: Karlsberg, Joh. F. Behrens, Coreo, BENO, paragon, Hörmann Industries, Aves, DIC, Mutares, publity, TERRAGON, …

ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2020: Coreo, UBM, Karlsberg, reconcept, ETERNA, Mutares, Terragon, DIOK, publity, Media and Games, DEAG, Aves, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW34 – 2020: Euroboden, JDC, reconcept, Eyemaxx, paragon, ABO Wind, publity, SANHA, Photon Energy, CHANCEN, GK Software, Stern Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW33- 2020: Coreo, Mutares, publity, Metalcorp, R-LOGITECH, Katjes International, Dt. Rohstoff, PNE, Hylea, Ferratum, DE-VAU-GE, Nordex, Singulus, SPORTTOTAL, Dr. Wiesent, REO, …

ANLEIHEN-Woche #KW32- 2020: SeniVita, Eyemaxx, MGI, Ekosem-Agrar, PREOS, 1. FCK, Nordex, Mynaric, AGRARIUS, …

ANLEIHEN-Woche #KW31-2020: PREOS, FCR Immobilien, Schalke 04, Dürr, ADO Properties, Schlote, Singulus Technologies, paragon, COPASA, Dt. Rohstoff, …

ANLEIHEN-Woche #KW30 – 2020: Euroboden, Eyemaxx, Dürr, UBM, Deutsche Lichtmiete, MBH, European Energy, Diok, publity, UniDevice, 4finance, JDC, …

ANLEIHEN-Woche #KW29 – 2020: Eyemaxx, Aves, EMAF, Euroboden, VERIANOS, paragon, PREOS, Nordex, Media & Games, Mutares, ARENDAR, Axpo, …

ANLEIHEN-Woche #KW28 – 2020: Eyemaxx, reconcept, Aves, Chancen eG, EMAF, Nordex, PREOS, VST Building, Hylea, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW27 – 2020: Eyemaxx, DE-VAU-GE, Photon Energy, Momox, SANHA, paragon, NZWL, 4finance, TERRAGON, German Real Estate, REO, reconcept, Stern Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW26 – 2020: Aves One, R-LOGITECH, Silberlake, Katjes International, publity, ARENDAR, reconcept, ETERNA, Nordex, VST Building, …

ANLEIHEN-Woche #KW25 – 2020: Eyemaxx, reconcept, publity, Arendar, Photon Energy, UniDevice, Euroboden, FCR Immobilien, Schlote, Immofinanz, AOC Weyhausen, …

ANLEIHEN-Woche #KW24 – 2020: R-LOGITECH, publity, Pentracor, SANHA, Underberg, Schalke 04, Hylea, ABO Wind, Media & Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2020: publity, Aves, VST Building Technologies, Photon Energy, Nordex, SANHA, Hylea, Euroboden, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW22 – 2020: publity, SANHA, SeniVita, JDC, FCR Immobilien, EMAF, Behrens, Photon Energy, DEAG, UniDevice, UBM, Deep Nature Project, Hörmann, Terragon, …

ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2020: Pentracor, publity, Ekosem-Agrar, PNE, Diok RealEstate, Blue Energy Europe, PCC, HPI, …

ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2020: SANHA, Dt. Rohstoff, SeniVita, Deep Nature Project, PORR, Diok, EMAF, Photon Energy, publity, ERWE, PREOS, …

ANLEIHEN-Woche #KW19 – 2020: Aves, DEAG, Ferratum, Ekosem-Agrar, Metalcorp, SANHA, Dt. Lichtmiete, UBM, Katjes, Nordex, paragon, Timberland, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW18 – 2020: SANHA, Hörmann Ind., JDC, Joh. F. Behrens, EMAF, Homann, R-LOGITECH, UniDevice, SeniVita, UBM, Media & Games, Singulus Technologies, …

ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2020: ETERNA, Aves, Dt. Lichtmiete, FCR Immobilien, VST, Domaines Kilger, PREOS, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, Dt. Forfait, …

ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2020: Photon Energy, Aves, Deutsche Rohstoff, publity, Nexway, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, Singulus Technologies, PNE, …

ANLEIHEN-Woche #KW15 – 2020: Dt. Rohstoff, nextbike, SANHA, Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS, SeniVita, Ferratum, Euroboden, JDC, Salzgitter, Media and Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2020: Hörmann, publity, SANHA, Eyemaxx, PCC, Ekosem-Agrar, SeniVita, PNE, AGRARIUS, Katjes International, FCR Immobilien, JDC, Stern Immobilien, Obotritia, …

ANLEIHEN-Woche #KW13 – 2020: Metalcorp, Deutsche Rohstoff, DEAG, Media & Games, paragon, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Hylea, ERWE, Singulus, PCC, ABO Wind, …

ANLEIHEN-Woche #KW12 – 2020: Euroboden, FCR Immobilien, nextbike, Schalke 04, Schlote, Hörmann, ETERNA, Ferratum, Homann, PNE, Jacob Stauder, MOREH, SeniVita, Media & Games, DIOK,…

ANLEIHEN-Woche #KW11 – 2020: FCR Immobilien, R-LOGITECH, Euroboden, publity, JDC, Karlsberg, SCORE Capital, Deutsche Rohstoff, AGRARIUS, Media and Games, …

ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2020: FCR Immobilien, Deutsche Lichtmiete, VERIANOS, SeniVita, DIOK, Ekosem-Agrar, Eyemaxx, AOC, paragon, ERWE, Photon Energy, …

ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2020: SeniVita, VERIANOS, Eyemaxx, NZWL, Aves, Mutares, Media and Games, FCR Immobilien, Deutsche Rohstoff, …

ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2020: VERIANOS, SeniVita Social Estate, FCR Immobilien, Schlote, Photon Energy, Veganz, VST, Aves One, PNE, Media and Games, SoWiTec, …

ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2020: SeniVita Social Estate, R-LOGITECH, Groß & Partner, Metalcorp, Eyemaxx, Media and Games, PREOS, publity, FCR Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2020: Mutares, Veganz, PV-Invest, Hylea, PORR, publity, NZWL, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, Euroboden, Real Equity, ACCENTRO, …

ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2020: VEDES, publity, Hylea Group, Veganz, Insofinance, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, Real Equity, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, …

ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2020: Veganz, CHANCEN eG, Mutares, Deutsche Lichtmiete, UniDevice, HPI, Deutsche Rohstoff, VST Building, CIPP, Media and Games, …

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag ANLEIHEN-Woche #KW51 – 2020: ETERNA, Biohacks, KFM, Dr. Wiesent Sozial, Schlote, DMAF, Joh. Friedrich Behrens, JDC, Bonds Monthly Income, GECCI, publity, FCR Immobilien, Timeless Homes, ABO Wind, … erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.