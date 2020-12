FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU und Corona-Impfungen:

Die Europäische Union kann stolz darauf sein, dass die Impfungen gegen Covid-19 in allen 27 Mitgliedstaaten gleichzeitig beginnen werden, vermutlich zwei Tage nach Weihnachten. Was für ein Fortschritt gegenüber dem Frühjahr! Damals wurden einseitig Grenzen geschlossen, konkurrierten Nachbarländer um Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte. China zögerte nicht, die Gräben zu vertiefen, die sich in der europäischen Landschaft aufgetan hatten. Doch Europas Regierungen besannen sich rasch. Nicht nur wurden italienische oder französische Patienten auf deutschen Intensivstationen behandelt - eine Selbstverständlichkeit, die aber bis heute in rührseligen Beiträgen gefeiert wird, (...). Vor allem schnürten sich die Europäer ein 750-Milliarden-Euro-Paket für den "Wiederaufbau". Und sie zogen beim Impfen an einem Strang.