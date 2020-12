Atomwise und FutuRx gründen A2i Therapeutics, ein neues Immunonkologieunternehmen, das von führenden Biopharma-Wagniskapitalunternehmen und der israelischen Innovationsbehörde finanziert wird

Atomwise , der Marktführer bei der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) für die Entdeckung niedermolekularer Wirkstoffe, hat heute eine Partnerschaft mit FutuRx , einem anerkannten Biotechnologie-Inkubator mit Sitz in Israel mit Schwerpunkt auf innovativen Technologien für die frühe therapeutische Phase, angekündigt. Die Kooperation wird eine erste Vorstellung der Plattform AtomNet von Atomwise für die Wirkstoffentdeckung auf Grundlage von KI für ein wachsendes Biotech-Innovationszentrum in Israel sein und ist die zweite Partnerschaft von Atomwise mit einem weltweit tätigen Inkubatorzentrum.

FutuRx wurde über eine gemeinsame Investition von Johnson & Johnson Innovation (JJDC, Inc.), Takeda Ventures Inc. und OrbiMed Israel Partners gegründet, hat in Partnerschaft mit der israelischen Innovationsbehörde über 20 junge Unternehmen ins Leben gerufen und bahnbrechende Entdeckungen in neuartige Medikamente umgewandelt. Kürzlich ist Leaps by Bayer als neuer Investor neben den Gründungsinvestoren von FutuRx hinzugekommen, um Biotechunternehmen in der Frühphase zu starten und zu entwickeln. Die kurzfristigen Forschungstätigkeiten von A2i Therapeutics werden durch Kapitalbeiträge von Seiten der israelischen Innovationsbehörde und der FutuRx-Investoren finanziert und von Atomwise mit Sachleistungen und Support unterstützt.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wird Atomwise eng mit dem Führungsteam, den Investoren und entwickelten Portfoliounternehmen von FutuRx zusammenarbeiten, um seine KI-Technologie bei Projekten der Wirkstoffentdeckung in der Frühphase anzuwenden. Atomwise und FutuRx haben ihr erstes Joint Venture, A2i Therapeutics, mit einer Anschubfinanzierung angekündigt. Die KI-Plattform von Atomwise soll für die Arbeit an einem zentralen Protein genutzt werden, das an der Steuerung der angeborenen Immunantwort beteiligt ist und möglicherweise ein zentrales Target der Immunonkologie ist. Die KI-Plattform von Atomwise, AtomNet, kann in weniger als zwei Tagen mehr als 16 Milliarden Präparate auf mögliche Treffer prüfen. Sie wurde von Forschern auf der ganzen Welt zum Finden von Treffern auf Targets bei zahlreichen Erkrankungen genutzt.