Biontech – was sagt uns diese Zahl?

Anders wären unsere Performances nicht erreichbar und es funktioniert nur, weil wir ein Team zusammen haben aus ehemaligen Börsenhändlern, Börsenjournalisten, echten Händlern in Banken, technischen Analysten und Spezialisten für Behavioral Finance – sprich für Stimmungen an der Börse. Ein Mix, den sonst keiner zu bieten hat, jedenfalls kennen wir solch einen Börsendienst nicht. Harte Arbeit ist Rendite an der Börse, keine Versprechungen, kein Raushalten von 1000% Versprechen. Das kann man probieren, wird aber nicht funktionieren. Uns jedoch könnt Ihr auch probieren. Und zwar nicht für ein Jahr im Zwang, das haben wir nicht nötig. Probiert uns einen Monat, wenn Ihr mögt. Oder ein Quartal. Hier erfahrt Ihr alles zum Börsendienst – überzeugt Euch gerne selbst.

Liebe Leser, unsere Depot im Börsendienst liegen unisono auf Jahreshöchstständen, mitunter auf Mehrjahreshochs. Wir haben das Jahr 2020 so erfolgreich abgeschlossen wie nie eines zuvor, denn unser Markenwertportfolio lieferte erst gestartet im September 2020 20 Prozent auf die eingesetzten Titel im Schnitt, das Tradingdepot liegt auf dem Top, der Turbo-Dienst konnte von März 2020 bis Dezember 2020 von 3.000 auf 9.600 Euro gesteigert werden. Symbolisch für unseren Ansatz steht die Zahl 105 auf 11. Dezember. Denn die 105 war das Top bei Biontech und kam exakt zur Zulassung. Börse handelt Phantasie nach vorne und nicht Fakten, die dann eingetreten sind (Blaupause ab Dienstag 22.12 für Tesla… ) So handeln wir. Wir fahren antizyklisch, laufen vorweg. (Seine Ideen erläutert Daniel auch wöchentlich bei n-tv im Fernsehen, am Samstag wieder zu sehen und hier im Beispiel, wie wir am 18.März zum Höhepunkt des DAX-Absturzes geredet und gehandelt haben).

Denn das Jahr 2020 geht auch an der Börse in die Geschichte ein. Im Frühjahr überbot der Crash in der Geschwindigkeit die Ausmaße von 1929. Nun, rund 9 Monate später klingt diese Parallele verrückt. Denn die US-Märkte notieren auf Rekordniveau, viele US-Aktien liegen massiv im Plus und auch der DAX ist nur wenige starke Tage vom Rekord entfernt. Dennoch konnte man 2020 viel Geld verbrennen. Auf den Crash folgten die Crash-Propheten, die den DAX bei 9000 oder 10.000 Punkten schon wieder zum Abschuss freigaben. Wer ihnen folgte, schaute die nächsten 4000 Punkte in die Röhre.

Wir waren im Frühjahr etwas zu früh voll investiert, aber das perfekte Timing gibt es am Aktienmarkt selten. Es kommt letztlich darauf an, Risiken zu managen und mit sehr dynamischen Märkten umzugehen. Wie uns das gelungen ist, könnt ihr gerne im ausführlichen Video mit Selbstkritik anhören. Hier findet ihr mehr über unseren Ansatz und die verschiedenen Depots… (Übrigens – am 18.12 wurde unser Dauerfavorit SR90TP fällig – 500% Gewinn für unsere Abonnenten mit diesem Schein seit Juni 2020. Nur einmal als Beispiel.

Investieren, geschickt anlegen, traden von Nel über Daimler bis Beyond Meat – das alles ist etwas ganz anderes als “zocken”. Als pures – hopp oder top. Unser Team hat 150 Jahre Börsenerfahrung zusammen, wir haben direkten Kontakt zu Händlern, mit Benjamin jemand, der selbst früher aktiv am Parkett war, in Investmentbanken arbeitete, gleichzeitig haben wir Journalisten mit Kontakt zu allen großen Research-Abteilungen, kennen die Vola-Händler und bekommen Informationen direkt von den großen Fondsmanagern. Deshalb setzen wir unsere Strategien so erfolgreich mit unseren Abonnenten um, wie man das erwarten darf.

Deshalb bleiben 96% unserer Leser bei uns, eine “Verbleibquote”, die sonst wohl niemand hat. Auf alle Fälle sind wir stolz drauf. Aber – wir sind nicht umsonst. Denn – was nichts ist, das kostet auch nichts. Wir laden Euch ein, Euch unter www.feingold-academy.com/boersendienst erst einmal ein Bild zu machen. Oder googelt“Daniel Saurenz n-tv (hier am Tiefpunkt im März 2020…)” – dann findet Ihr unsere wöchentlichen Auftritte bei n-tv. So sieht man in Bild und Ton wie wir ticken. Und ihr könnt auch immer schauen, wann wir was gesagt haben. Und wer dann noch Fragen hat – info@feingold-research.com 2020 gibt es unsere Abos und Services noch zum alten Preis – baut Euer 2021-er Depot mit uns – konservativ wie auch spekulativ mit den passenden Trades. Ob Ihr einmal die Woche handeln wollt oder täglich – wir haben das passende Abo. Euer TEAM Feingold Research wünscht eine gute Weihnachtszeit in diesem besonderen Jahr!