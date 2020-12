DAX-Rekord vor Weihnachten?

Liebe Leser, in unserem Börsendienst schauen wir immer wieder, dass wir intelligente Produkte finden, bei denen die Zeit für uns arbeitet. Ein schönes Beispiel ist die WKN SR90TP, am Freitag voll zu 10 Euro ausgezahlt. Am Ende wurde es nochmal etwas spannend. Wir hatten immer wieder Gewinne kassiert. Die Transaktion findet ihr unten. Gleichzeitig ist unser Ansatz aber auch ein ganz klar psychologischer. Wir gehen dann in der Cash-Quote auf 0, wenn die Stimmung am Boden ist. Aktuell ist sie viel zu gut, daher haben wir nun 50% Cash, aufgebaut beim DAX . Und wir werden diese Flexibilität Anfang 2021 einsetzen. So wie wir 2020 im März long gegangen sind und 100% investiert waren. Auf www.feingold-academy.com/boersendienst finden Sie unser Interview bei n-tv aus dem März und viele weitere Infos zu unserem Börsendienst. Wir sind bei N-tv alle 2 Wochen zu Gast und freuen uns immer, wenn wir dort bei zu guter Stimmung mahnen können und bei schlechter Stimmung umso mehr zum Kauf animieren.

Genau dies setzen wir um in unseren Depots. Dazu aber auch Volatilität, ein Profi-Instrument. Beispiel eins – Biontech. Dort ist momentan die Stimmung extrem gut, der Börsenwert immens. Ein Kauf – für uns seit letzter Woche nicht mehr aufdrängend, ebenso wenig wie bei Moderna. Beispiel – Varta. Hohe Vola nutzen. Am 13.10 hieß es bei uns: “…Varta würden wir als Neukauf die WKN HR0NWF mit Barrieren bei 70 / 140 aber März als Laufzeit nehmen. Der Schein kostet nur 3,20 Euro.” Jetzt liegt der Schein beim doppelten – 100% in 2 Monaten. Schon im ersten Halbjahr gingen 8 unserer 10 Varta-Trades voll auf. Zurück zu den Weihnachtstrades: