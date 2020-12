Sloweniens Gesundheitsminister Gantar tritt zurück

LJUBLJANA (dpa-AFX) - Inmitten der Corona-Pandemie ist Sloweniens Gesundheitsminister Tomaz Gantar zurückgetreten. Auslöser seines Schrittes war allerdings nicht Kritik am Umgang mit der Pandemie, sondern eine Koalitionskrise, berichteten slowenische Medien am Freitagabend. Zuvor war die Rentnerpartei Desus, der Gantar angehört, aus der Koalition mit der SDS-Partei des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Janez Jansa ausgetreten. Die Partei wirft Jansa autoritäre Bestrebungen vor.

Jansa regiert seit Mitte März, nachdem die bis dahin regierende Mitte-Links-Koalition zerbrochen war. Mehrere Parteien dieser Koalition, darunter Desus, hatten sich mit Jansa zusammengetan. In der Desus ereignete sich jedoch zu Monatsbeginn ein Wechsel an der Spitze. Der Polit-Veteran und ehemalige Außenminister Karl Erjavec kehrte nach seiner Abwahl im Januar wieder in das Amt des Parteivorsitzenden zurück, nachdem seine Nachfolgerin Aleksandra Pivec gescheitert und zurückgetreten war.