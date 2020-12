BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat dazu aufgerufen, Vertrauen für die anstehenden Corona-Impfungen zu schaffen. "Die Menschen müssen von der Notwendigkeit des Impfens und Sicherheit des Impfstoffs überzeugt sein", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die gesamte Politik habe dringend Überzeugungsarbeit zu leisten. Bei der operativen Umsetzung des Impfens komme es auf Einheitlichkeit und Gleichzeitigkeit an. So müsse sichergestellt werden, dass alle Bundesländer am 27. Dezember beginnen. Lokale Gesundheitsämter dürften nicht überfordert werden, sondern bräuchten Unterstützung, zum Beispiel beim Terminmanagement.

Bei der Reihenfolge von Impfungen in der Anfangsphase müsse sich die Strategie mit drei vorrangigen Gruppen in der Praxis bewähren und auch eine gewisse Flexibilität ermöglichen. "Harte Altersgrenzen sind realitätsfern", sagte Dahmen. Nach einer Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Ältere über 80 sowie Bewohner und Personal in Pflegeheimen zuerst zum Zug kommen. "Höchste" Priorität hat daneben auch Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko, etwa in Intensivstationen und Notaufnahmen.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte es, dass pflegende Angehörige nun in der dann folgenden zweiten Gruppe für Impfungen seien. "Doch es ist ein Fehler, dass Pflegepersonen der Millionen zu Hause versorgten Hilfsbedürftigen der Schutzkategorie 1 nicht gleich mitgeimpft werden können", sagte Vorstand Eugen Brysch. "Jetzt sind besonders die Betreuer und Bevollmächtigten der 1,7 Millionen demenziell erkrankten Pflegebedürftigen gefordert." Allein 70 Prozent der Heimbewohner seien größtenteils nicht selbst einwilligungsfähig./sam/DP/nas