KORE GOLD ist eine der BESTEN GOLDAKTIEN im SEKTOR!

Versprechen eingelöst! Spin-Out schafft Gratis-Aktien mit enormem Upside!

Multi-Bagger mit Ansage! Sichern Sie sich diese Gewinnoption!

Strategische Landposition direkt neben Osisko macht die Spin-Out Gesellschaft mit dem Namen Karus Gold zum 1A- Übernahmekandidat!

Jetzt kaufen, Aktionär werden und Spin-Out-Dividende im Januar einsammeln!

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist soweit! Jetzt tritt ein, was wir Ihnen bei unserer Neuvorstellung bereits versprochen hatten. Der Doppel-Joker sticht: Sie erhalten eine der besten und günstigsten Goldaktien im Markt und bekommen eine neue Firma mit Top-Projekt als Spin-Out gratis dazu!

Allerdings müssen Sie dafür in den kommenden Wochen Aktionär sein!

Der Spin-Out mit dem Namen Karus Gold ist wie eine Dividende zu sehen! Wer in den kommenden Wochen Aktionär ist, bekommt diese Firma GRATIS in sein Depot gebucht! Zudem hat die Kore-Aktie selbst hohes Vervielfachungs-Potential, wie unsere Berechnungen zeigen! (LINK) Sie profitieren daher doppelt!

Mit dieser Aktie verdienen Sie in den kommenden Monaten richtig Geld!

GRATIS-DIVIDENDE IM WERT VON 50 bis 75 MILLIONEN SICHERN

Was am 24. November bereits angekündigt wurde, finalisiert Kore Mining (WKN: A2N8Q4 / Ticker: KORE) nun! Der Spin-out der kanadischen Cariboo Projekte an die Aktionäre in die neue Gesellschaft Karus Gold könnte den Weg schnell frei für die Übernahme durch den direkten Nachbarn und Minengiganten Osisko machen!

Das frühe Weihnachtsgeschenk an die Aktionäre (sie müssen die Aktie jetzt zeitnah kaufen, um dabei zu sein) könnte einen Wert von 50 – 75 Millionen CAD haben und das umsonst!

Das ist einfach Wahnsinn, aber entspricht voll der Mentalität der Firmenlenker. Denn das Team konnte mit dem Verkauf von Nevsun Resources schon damals zeigen, dass Ihnen die Aktionäre wichtig sind! Solche Manager und Firmen lieben wir und Sie sollten das auch, dann das sind Gewinne mit Ansage!

KORE Mining Ltd.

(CA-Ticker: KORE, WKN: A2N8Q4)

Ein kurzer Überblick zum SPIN-OUT-DEAL!

Wer die Gratis-Aktien will muss jetzt Aktionär werden!

Das Unternehmen gab in seiner jüngsten Pressemitteilung vom 16.12.2020 (LINK zur Pressemitteilung) die neuesten Pläne zur Übertragung aller seiner Goldexplorationsanlagen in der kanadischen Provinz British Colombia ("Spin Out") in ein neu gegründetes Unternehmen namens Karus Gold Corp. bekannt.

Nach der Ausgliederung werden hundert Prozent der Aktien von Karus Gold Corp. an die bestehenden KORE-Aktionäre verteilt. Karus Gold wird zunächst nicht an einer öffentlichen Börse notiert sein, sondern als berichtender Emittent agieren. Anfang 2021 kann dies aber schon anders aussehen! Dann kommt die öffentliche Börsennotierung oder eine andere Möglichkeiten zur Wertsteigerung, wie Fusion oder Übernahme!

Das Unternehmen plant nun eine außerordentliche Hauptversammlung im Januar 2021, um die Ausgliederung von Karus Gold von den Aktionären genehmigen zu lassen.

Nach Abschluss der Ausgliederung hat Kore Mining (WKN: A2N8Q4 / Ticker: KORE) noch mehr Power, um sich auf das Wachstum und die Entwicklung der verbleibenden und extrem aussichtsreichen amerikanischen Goldprojekte Imperial Gold und Long Valley Gold in Kalifornien konzentrieren.

Der CEO von Kore Mining Scott Trebilcock sagte folgendes:

"Die Gründung von Karus Gold erschließt Wert für die KORE-Aktionäre, indem sie ein direktes Engagement in der renditestarken Exploration im schnell aufstrebenden Cariboo Gold District ermöglicht. KORE selbst konzentriert sich weiterhin auf die Exploration und Entwicklung seiner Pipeline von Goldprojekten in Kalifornien. Die Aktionäre von KORE haben dem Unternehmen geholfen, im Jahr 2020 starke Renditen zu erzielen und wir planen, dies auch im Jahr 2021 zu tun."

Hören Sie hierzu kurz den CEO über die geplante Ausgliederung:

Audioclip des CEO

Auch Milliardär und Minen-Legende Eric Sprott, der als Anker-Aktionär groß in Kore eingestiegen ist, zeigt sich begeistert und unterstützt diese Transaktion!!

Eric Sprott als größter Aktionär von Kore äußerte er sich dazu wie folgt:

"Ich unterstütze Managementteams, die aktiv daran arbeiten, Shareholder Value zu generieren. Ich freue mich, diese Transaktion zu unterstützen, um den Wert von KOREs strategischer Position im Cariboo Gold District zu steigern."

Quelle: Internet / Seeking Alpha / Forbes /

Doch worum handelt es sich bei den Cariboo-Projekten von Kore Mining und was macht die Region eigentlich so spannend?

Der Cariboo Distrikt ist einer der goldreichsten Regionen im wirtschaftlich stabilen Kanada. Um 1900 fand dort der legendäre Cariboo-Goldrausch statt. Experten gehen jedoch davon aus, dass dort noch sehr viel Goldvorkommen nicht gefunden wurde. Die Cariboo Region ist neben dem Yukon eine der goldreichsten Regionen der Welt und seit dem Jahr 2003 wird der Standort British Colombia auch von der kanadischen Regierung finanziell gefördert.

Das neu geschaffene Unternehmen Karus Gold Corp. wird direkt die beiden Projekte FG Gold und Gold Creek, sowie fünf weitere Goldvorkommen besitzen.

Beide befinden sich im südlichen Teil der Cariboo-Region und besitzen auf ca. 1.000 km² an Abbaurechten enormes Explorationspotential. Sie beherbergen einen 110 km langen strukturellen Trend, der sehr vielversprechend für weitere Goldvorkommen ist.

Auf den Projekten wurden bereits 405 Bohrlöcher mit über 51.000 Meter gebohrt

Flaggschiff FG Gold Projekt offen für Wachstum nach 2020 Lower Zone Entdeckung Abschnitte von:

10,0 Meter mit 3,9 g/t Gold auf 237 Meter Bohrlochlänge 14,3 Meter mit 6,4 g/t Gold in 386 Metern Bohrlochtiefe

Allein das „FG Gold Projekt“ hat eine mächtige Streichlänge von über 3 Kilometern mit vielen Bohrzielen. In der Vergangenheit wurden in Bohrprogramme bereits über 15 Mio. USD investiert

Insgesamt befindet sich auf dem Projekt ein 110 km langer, unterexplorierter Trend, der fünf hochprioritäre Goldvorkommen umfasst

Erfolgreiche Bohrungen im Jahr 2020 eröffneten eine große Wachstumsmöglichkeit beim FG Gold Projekt und auf Gold Creek drehen sich die Bohrer noch.

Insgesamt stehen noch Untersuchungsergebnisse für 14 FG Gold-Bohrungen und 2.000 Meter Gold Creek-Bohrungen aus

Man arbeitet bereits am nächsten Genehmigungsverfahren, um eine weitere 2.000 Meter Bohrkampagnen im gesamten Distrikt zu ermöglichen

Quelle: Kore Mining

Das wichtigste kurz zusammengefasst:

Das FG Gold-Projekt besitzt bereits eine definierte Ressource von über 1 Million Unzen Gold

Osisko Development ist direkter Nachbar im Norden und investiert dort extrem in die Exploration und den Ausbau seines Projektes

Massive Ressourcenerweiterung durch neue Bohrergebnisse und Explorationsarbeiten von FG Gold und Gold Creek bis zum 1. Quartal 2021

Wie auf dem Bild zu sehen besitzt Osisko Development im Norden das ‚Cariboo Gold Project‘, welches sich in der Entwicklungsphase befindet. Hier wird aktuell massiv investiert – ein klares Zeichen, dass es Osisko ernst meint mit einer Produktionsaufnahme!

ÜBERNHAME-FANTASIE kann KARUS GOLD ganz schnell erfassen!

Durch die Ausgliederung in eine neue Gesellschaft ist es somit für Osisko Development sehr leicht möglich durch eine mögliche Übernahme von Karus Gold Corp. sein Projekt stark zu vergrößern, um schnellstmöglich die kritische Masse zur Produktion zu überschreiten!

Erst im Jahr 2019 hat das Milliarden schwere Goldunternehmen Osisko den Explorer Barkerville Gold Mines für ca. 338 Mio. CAD übernommen und somit die Kontrolle des nördlichen Teils des Cariboo-Minendistrikts übernommen! Hier wurden bereits 6 Mio. Unzen Gold nachgewiesen.

Jeder der Osisko kennt weiß, dass Cash in Hülle und Fülle vorhanden ist, um durch eine Übernahme auch den südlichen Teil dieses lukrativen Golddistrikts zu kontrollieren!

Quelle: Kore Mining

Doch egal was nach dem Spin-Out mit den Cariboo-Projekten geschieht. Mit einem Investment in Kore Mining (WKN: A2N8Q4 / Ticker: KORE) profitieren Sie mehrfach! Denn die Projekte in Kanada sind nicht das Einzige was das Unternehmen zu bieten hat. Zusätzlich verfügt es noch über zwei weit fortgeschritten (‘Imperial’ und ‘Long Valley’) Projekte im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien

Laut Berechnung hat die Kore-Aktie noch viele 100% vor sich!

Wenn Sie noch mehr dazu erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal in unseren ersten Artikel hinein (Link zur Neuvorstellung). Hier haben wir Ihnen eine detaillierte Aufstellung und Berechnung bereitgestellt, die betätigt, dass Kore Mining aufgrund dieser beiden Projekte alleine noch spottbillig ist und in den kommenden Monaten eigentlich richtig zulegen muss!

Das Unternehmen hat wirklich alles, was sich Aktionäre wünschen:

Das Unternehmen hat in Summe aller Projekte bereits 4,9 Mio. Unzen Gold in den Ressourcen nachgewiesen.

Als Aktionär sind Sie Miteigentümer an drei (!) sensationellen Gold-Entwicklungsprojekten. Bei zwei davon existieren bereits vorläufige wirtschaftliche Bewertungsstudien (PEA) mit extrem soliden Kennziffern.

Alle Projekte befinden sich in politisch sicheren Ländern (Kanada und USA) mit enormem zusätzlichem Explorationspotential.

64% der Aktien werden durch das Management und Ankerinvestoren gehalten.

KORE Mining ist vielleicht DER am attraktivsten bewertete GOLD-JUNIOR am Markt – verpassen Sie auf keinen Fall diese Chance!

Wir sind von den Spin-Out-Plänen sehr begeistert! Bahnt sich hier eine Zusammenarbeit mit Osisko Development an oder wird die neue Firma einfach direkt übernommen? Wie dem auch sei, es wird sich für bestehende und schnell handelde zukünftige Aktionäre finanziell richtig satt auszahlen….

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente:

Das Unternehmen kontrolliert drei Mega-Goldprojekte in politisch stabilen Regionen in Nordamerika.

Multi-Millionen Explorationspotential auf den Projekten, die sich alle in der Nähe von signifikanten Gold-Lagerstätten befinden.

Klarer Vertrauensbeweis: Das erfahrene Management & Board (38%) und ein strategische Ankerinvestor (Eric Sprott 26%) kontrollieren zusammen ca. 64% der ausstehenden Aktien.

Top Management unter der Leitung von CEO Scott Trebilcock, der maßgeblich bei der 1,9 Mrd. $ Übernahme von Nevsun Resources beteiligt war.

Hervorragende Aktienstruktur mit nur 106 Mio. ausstehenden Aktien.

Der Börsenwert liegt mit ca. 158 Mio. CAD deutlich unter den konservativen Nettobuchwerten (NPV) der beiden Goldprojekte ‚Imperial‘ und Long Valley‘.

KORE Mining wird entweder in den nächsten 18 Monaten von einem Mitbewerber übernommen (z.B. Equinox Gold, die in Kalifornien nur wenige Kilometer von Kore Mining die Mesquite-Mine betreiben!) oder die Projekte werden selbst in Produktion gebracht.

Solide finanziert: Das Unternehmen verfügt nach einer erfolgreichen abgeschlossenen Kapitalerhöhung per 01. August über 10 Mio. CAD.

KORE Mining wird bereits von diversen Brokerhäusern und Analysten gecovert (Cormark Securities, PI Financial, Echelon Wealth Partners usw.).

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet.

Marktkapitalisierung per 18.12.2020: 158 Mio. CAD

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem Unternehmen aus dem Edelmetall-Sektor machen: LINK

Name: KORE Mining Ltd. WKN: A2N8Q4 ISIN: CA50066W1059 Börsenkürzel Deutschland: EUSA Börsenkürzel Kanada: KORE.V Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 1,49 CAD (TSX-V); 0,954 (Frankfurt)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. KORE Mining Ltd. handelt in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart aber auch bei Gettex und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Rohstoffradar-Team

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseiten:

Rohstoffradar.de , Biotechradar.de, Cannabisradar.de und Cannabisradar.info im Folgenden „Webseiten“ genannt.

Die Inhalte der „Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.



Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor.



Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den „Webseiten“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen KORE Mining Ltd. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@rohstoffradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: