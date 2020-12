Bei Plug Power knallen momentan beinahe täglich die Sektkorken. Allein in dieser Woche konnte die Aktie weitere, massive Gewinne verzeichnen und markierte neue Allzeithochs wie am Fließband. Nach dem herausragenden November-Ergebnis mit einem Plus von 85 Prozent kann die Aktie im Dezember bis heute schon wieder 20 Prozent zulegen. Und es dürfte auch in den nächsten Tagen so weitergehen, denn die Nachrichtenlage ermöglicht weitere Kursgewinne…

Anleger-Tipp: Die gesamte Wasserstoffbranche verzeichnete in den vergangenen Monaten herausragende Gewinne. Doch mit welcher Aktie verdienen Anleger 2021 am meisten? Wir haben den Sektor unter die Lupe und die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier können Sie unsere Exklusiv-Studie lesen.

In dieser Woche konnte Plug Power den Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Einzelhandelsriesen Walmart in den USA bekannt geben. Walmart hat sich in der Corona-Krise im Onlinehandel ein zweites Standbein aufgebaut. Hier soll die komplette Logistik mit Wasserstoffsystem von Plug Power erledigt werden. Gleichzeitig gab Kanada bekannt, in den kommenden Jahren 1,5 Billionen Dollar in die Entwicklung umweltfreundlicher Energien zu investieren. Für Kursfantasie ist also gesorgt…

Wasserstoff ist das vielleicht größte Thema an den Börsen. Grund genug für uns die Aktien mit den größten Gewinnchancen zu analysieren. Herausgekommen ist eine Sonderstudie, die Sie hier (kostenlos) abrufen können.