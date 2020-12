Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

sino will Teil der Anteile am Neo-Broker Trade Republic verkaufen sino will sich von einem Teil der verbliebenen Beteiligung an dem Neo-Broker Trade Republic Bank GmbH trennen. Mit einem Kaufinteressenten habe sich die sino Beteiligungen GmbH auf ein nicht bindendes Term Sheet geeinigt, so das Unternehmen aus …