Diese Aktie ist in den letzten Tagen und Wochen der absolute Gewinner der Coronakrise! Auch wenn man den Eindruck hatte, dass die Coronakrise vor nichts Halt macht, diese Aktie konnte sich aus den Schlingen der Krise retten! Hier ging es steil bergauf und der Kurs war nicht aufzuhalten! Der Aktienwert hat sich in den letzten Monaten um ein Vielfaches erhöht und wird sich auch weiter so entwickeln!

Der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen ist einfach derzeit das Nonplusultra auf dem Aktienmarkt und keiner kann dieser Aktie das Wasser reichen! Was dieses Wertpapier an Gewinnen abspult ist absolut der Wahnsinn und unvergleichlich! Man sollte sich als Anleger an dieser Stelle schleunigst in Stellung bringen, um noch die nächsten Gewinne einsacken zu können!

Hier ist also jede Menge los. Es stellt sich also die Frage, wo die Reise noch hingehen kann und wie lange der Aufwärtstrend noch anhalten kann. Derzeit ist das klare Kursziel der Wert von 30 Euro, was aber mit diesen großen Schritten schon bald erreicht werden sollte. Diese Aktie gibt also weiter jede Menge Gas, wie man am Aufschwung von 3,85 Prozent und 0,96 Euro sehen kann. Neuer Kurswert: 25,88 Euro!

Fazit: Bei Plug Power ist also einiges los. Aber zählt die Aktie auch zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.