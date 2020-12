Demoskopisch jeder Fünfte (22 Prozent) will sich sicher impfen lassen, jeder Vierte (27 Prozent) wahrscheinlich. 60 Prozent der Österreicher befürchten eine Infektion für sich selbst oder jemand in der Familie. Das ermittelte eine Umfrage des Gallup Insituts in Österreich von 3. bis 10. Dezember. Im Oktober hatten 45 Prozent Sorge vor einer Corona-Ansteckung, nun Anfang

Der Beitrag Das Vertrauen in die Corona-Politik sinkt ebenso wie die Impfbereitschaft erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.