Der Atrial Flow Regulator (AFR) von Occlutech erhält die U.S. FDA Breakthrough Device Designation

SCHAFFHAUSEN, Schweiz, 19. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Occlutech, ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen, gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) dem Unternehmen für seinen ersten implantierbaren Atrial-Flow-Regulator (AFR) zur Behandlung der pulmonalen arteriellen Hypertonie (PAH) den Status eines „Breakthrough Device" erteilt hat.

PAH ist eine Erkrankung, von der Hunderttausende in den USA und weltweit betroffen sind. Sie wird durch Zellveränderungen verursacht, die zu Schäden an den Lungenarterien führen. Infolgedessen muss das Herz mehr arbeiten, um genügend Sauerstoff zu liefern. Patienten verspüren Symptome wie Kurzatmigkeit, Schwindel und Müdigkeit. Der Schweregrad dieser Symptome korreliert in der Regel mit dem Fortschreiten der Erkrankung und einer deutlich reduzierten Lebensqualität. Mit der Zeit vergrößert sich die rechte Herzkammer, um mehr Blut zu fassen, und die zusätzliche Belastung führt allmählich zu Herzversagen. Durch die Platzierung des Occlutech AFR-Gerätes in die Herzscheidewand wird ein künstlich geschaffener Vorhofseptumdefekt offen gehalten. Durch dieses künstliche Loch in der Herzvorhofscheidewand kann der erhöhte Druck vor der rechten Herzkammer ausgeglichen werden und dadurch die Herzfunktion verbessert werden.