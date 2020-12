Bayer ist einer der wenigen Titel im Dax die keine positive Entwicklung genommen haben. Das könnte sich jedoch bald ändern. Wir bereiten uns auf einen weiteren Einstieg vor!

Als Systemsprenger bezeichnet man gemeinhin jemanden, welcher sich keinem System anpassen kann, oder will. Der gleichnamige Film von Nora Fingscheidt aus dem Jahre 2019 stellt ein 9-jähriges Mädchen in den Mittelpunkt, und zeigt ihren Leidesweg zwischen wechselnden Pflegefamilien, Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken, Heimen und erfolglosen Teilnahmen an allerlei Erziehungsmaßnahmen zur Anpassung in die von den Systemblockwarten vorgesehene Norm. Der Film hatte großen Erfolg sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum in Deutschland. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Grundsätzlich wollen wir weder den Begriff „Systemsprenger“, noch seinen zugedachten Sinn weiter kommentieren, oder gar werten. Bei Bayer machen wir jedoch eine Ausnahme. Ausnahmslos alle Titel im Dax konnten dieses Jahr das März-Tief erfolgreich verteidigen, sodass wir bei der überwiegenden Mehrheit der Dax-Titel davon ausgehen können, dass das besagte Tief einen langfristigen Boden darstellt.

Bayer ist der einzige Titel, welcher durch Renitenz negativ aufgefallen ist. Als einziger Titel im Index, hat es Bayer tatsächlich geschafft, das März-Tief nochmals zu unterschreiten. Bevor Sie jetzt aber denken, dass es dann war mit Bayer, müssen wir Ihnen jetzt sagen, dass auch wenn Bayer dieses Jahr negativ aufgefallen ist, wir nun eine gute Chance sehen, dass wir bei €37.99 einen langfristigen Boden ausgebaut haben. Die nächsten Wochen werden hier entscheidend sein, wie der weitere Reiseplan von Bayer in 2021 und folgende verlaufen wird.

Auch wenn nun die Feiertage vor der Tür stehen, sollten Sie jetzt Ihren Blick nicht zu weit vom Aktienmarkt abwenden!

Bayer Chart vom 18.12.2020

Sobald sich die Situation bereinigt, werden wir eine Entscheidung über einen weiteren Einstieg treffen und den Markt bei Bayer von hinten aufrollen.

