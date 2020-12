Eine neue Variante des Corona-Virus in Großbritannien

„Dies ist der schlimmste Moment in der Pandemie“ zitiert die britische Boulevardzeitung Daily Mail den Gesundheitsberater der britischen Regierung, Chris Whitty. Eine in Großbritannien im September neu entdeckte Variante des Corona-Virus, die schon als „Super-Covid“ bezeichnet wurde, ist möglicherweise der Grund für einen starken Anstieg der Infektionen in London und Südostengland. Die Virus-Variante ist offenbar

