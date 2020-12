Berlin (ots) - Im deutschen Handwerk, mit einer Million Betriebe und 5,5

Millionen Beschäftigten einer der größten Wirtschaftszweige, sind derzeit 14 000

Ausbildungsplätze nicht besetzt. Die Zahl der Ausbildungsverträge liegt um

sieben Prozent unter Vorjahr. "Wir werden deutlich hinter 2019 zurückbleiben,

und das macht mir sehr große Sorgen", sagte Handwerkspräsident Hans Peter

Wollseifer dem "Tagesspiegel" (Sonnabendausgabe). In der Finanzkrise 2008/09

habe das Minus auch sieben Prozent ausgemacht: "Das haben wir in den Folgejahren

nicht wieder aufgeholt, und das sollte uns jetzt nicht noch einmal passieren."



Alle Akteure im Berufsbildungsbereich müssten jetzt gegensteuern, sagte

Wollseifer: "Es kann ja nicht sein, dass die Jugendlichen Ehrenrunden in der

Schule drehen, obwohl wir sie im Handwerk dringend brauchen." Wegen der Pandemie

seien die Rücklagen der Betriebe "mittlerweile aufgebraucht und das Eigenkapital

schrumpft. Vielen fehlt die Liquidität, um einen starken Lockdown zu überstehen,

sodass wir Hilfen der Politik brauchen". Der Umsatz schrumpfe im Schnitt um vier

Prozent in diesem Jahr, deshalb "wird es für manche eng".







Von der Politik erwartet der Handwerkspräsident "eine grundlegende

auch gesamtgesellschaftlich angepackt und finanziert werden und nicht nur - wie

es derzeit der Fall ist - ganz überwiegend von den Arbeitgebern und

Arbeitnehmern, die Sozialabgaben zahlen." Wollseifer fordert eine Digitalsteuer

für

dass alle in Deutschland tätigen Unternehmen, die ja auf unsere Infrastruktur,

unsere Arbeitskräfte zurückgreifen, zur Finanzierung des Gemeinwesens

beitragen", sagte Wollseifer dem "Tagesspiegel".



