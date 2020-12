Börse Daily am Sonntag mit DAX, Infineon, SAP, HelloFresh, Qualcomm, Baidu, Workday, Apple

Auch muss sich in Bezug auf die Impfstoffe erst noch zeigen, ob sie nicht doch mehr Nebenwirkungen haben oder gegen mögliche Mutationen wirken. Insgesamt sollten die Notierungen aber nach oben streben. Sollte der DAX diese Dynamik aber beibehalten, ist von einem Überwinden der markanten Widerstandszone um 13500 Punkten auszugehen.

In diesem Fall dürfte das bisherige Allzeithoch bei rund 13800 Punkten nur ein temporäres Problem darstellen. Vielmehr sollte der Index rasch die runde Zahl von 14000 Punkten in Angriff nehmen. Auch aus saisonaler Sicht steht einem weiteren Anstieg aktuell nichts im Wege. So zeigt diese Kurve zwar im Januar und Februar in der Regel eine Seitwärtstendenz an.

Spätestens im März und vor allem im April sollte die Aufwärtstendenz wieder an Fahrt aufnehmen. Wenn der DAX die Marke von 14000 Punkten überwinden kann, würde er sich auf Kursneuland nach oben weiter an runden Zahlen orientieren. Im Hinblick auf das billige Geld, das von den Notenbanken bereitgestellt wird, sind weitere Höchststände unverändert möglich.