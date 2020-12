Was war es zuletzt ruhig geworden um den norwegischen Wasserstoffgiganten Nel ASA. Und es war, wie es immer ist: Kaum legen die Aufwärtstrends eine kurze Pause ein, verstärken sich die Unkenrufe der ewigen Skeptiker: „War doch klar…“, „viel zu teuer, habe ich schon immer gesagt“, „das musste ja so kommen…“ etc. Doch jetzt hat sich Nel ASA eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Aktie verabschiedete sich mit einem echten Paukenschlag ins Wochenende und könnte Montag komplett durch die Decke gehen!

Auf der Handelsplattform Tradegate beendete die Aktie zuletzt vier Sitzungen in Folge mit Kursgewinnen! Dabei bedeutete der Tagesschluss am Freitag von 2,385 Euro den höchsten Schlusskurs aller Zeiten. An diesem Wochenende liegen also alle (!) Nel ASA-Aktionäre im Gewinn, völlig egal, wann und zu welchem Kurs sie Nel ASA gekauft haben. Diese neuen Allzeithochs könnten jetzt also erneut Käufer anziehen.

Wasserstoff als neuer Mega-Trend? Die Experten von Goldman Sachs gehen sogar noch einen Schritt weiter. Einer aktuellen Studie zufolge, ist grüner Wasserstoff eine Chance, die sich nur einmal pro Generation bietet! Demnach könnte sich bis 2050 ein Markt entwickeln wird mit einem Volumen von rund 10 Billionen Euro – allein für die Versorgungsindustrie!

Angesichts dieser gigantischen Perspektive haben wir den Wasserstoffsektor genau unter die Lupe genommen. Welche Aktien die größten Gewinnchancen haben und wo die größten Risiken liegen, lesen Sie hier.