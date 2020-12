Das Weihnachtsfest stimulierte den DAX und brachte ihn im Vorfeld bis auf 20 Punkte an sein Allzeithoch. Damit ist die Rally aus November fortgesetzt und wir streben hier neuen Rekorden entgegen. Bereits in den drei verb

Mit einem Rücklauf von der Range-Unterkante startete der DAX bereits schwungvoll in die letzte volle Handelswoche vor Weihnachten. Diesen Schwung nahm er gleich über den Montag in den Dienstag hinweg mit und übersprang dabei die Range-Oberseite. Ein neuer Versuch im Widerstandsbereich der letzten Monate deutete sich an.

Sehen wir eine Weihnachtswoche im DAX mit Allzeithoch-Bescherung? Bis auf 20 Punkte näherte sich der Index dieser Marke schon an. Während an der Wall Street neue Rekorde aufgestellt wurden, sind wir im DAX eher weiterhin zurückhaltend.

Das Momentum reichte diesmal aus und so gelang dem Deutschen Aktienindex am Mittwoch der Sprung über die Hochs aus November und September, welchen den mittelfristigen Deckel im Chartbild darstellten. Dies sah wie folgt aus (Chartbild vom Mittwochabend):

Auf die Range zwischen 13.010 und 13.300 Punkten konnte man demnach mit Abstand zurücksehen (Chartbild Donnerstagmorgen):

Mit 1,52 Prozent Aufschlag war der Mittwoch damit der stärkste Handelstag der Woche. Erwartungsvoll startete die US-Notenbanksitzung am Abend und sorgte für weitere Phantasie am Markt. Das niedrige Zinsniveau soll auf mittelfristige Sicht beibehalten werden und alle Maßnahmen die für eine schnelle Belebung der US-Wirtschaft dienlich sind, zieht Jerome Powell in Betracht. Entsprechende Unterstützung durch die US-Regierung setzte er voraus, so dass an der Wall Street gleich wieder Phantasie in Richtung eines nächsten Stimulus-Pakets aufkam.

Dies trug den Markt auch am Donnerstag weiter nach oben und damit näher an das Allzeithoch heran. Am Freitag gelang dann noch vor dem Verfallstermin am Terminmarkt, dem so genannten Hexensabbat, eine Annäherung auf bis 20 Punkte zum Allzeithoch. Es stammt aus dem Februar 2020 und notiert knapp unterhalb der 13.800er-Marke.

Der Wochenausklang war dann zwar leicht negativ, in der Wochenbilanz kann dem DAX jedoch ein deutliches Plus attestiert werden. Das Chartbild sieht entsprechend positiv aus:

Mit Blick auf die einzelnen Handelstage lässt sich die Weihnachtsrallye noch einmal deutlich untermalen:

Gestockt hatte sie kurz vor dem Allzeithoch, welches wir im Tageschart noch einmal genau anschauen können:

Vielleicht bremste der Hexensabbat am Freitag ein? Dass der Verfallstag nur für größeres Volumen, aber nicht für größere Bewegungen sorgte, ist nicht verwunderlich. Hat dieser Zauber doch über die letzten Jahre stark abgenommen. Marktteilnehmer positionieren sich in der Regel bereits mehrere Tage vorab in Richtung des Ereignisses.