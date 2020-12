ELNET Deutschland gründet German Israeli Network of Startups & Mittelstand (GINSUM) (FOTO)

Berlin (ots) - Zum 55. Jubiläum der deutsch-israelischen Beziehungen initiiert

ELNET Deutschland (https://elnet-deutschland.de/) das German Israeli Network of

Startups & Mittelstand (GINSUM). Zahlreiche renommierte Partner unterstützen das

vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) für zwei Jahre

geförderte neue Programm. Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung israelischer

Startups mit dem deutschen Mittelstand.



Fokus auf Kooperationen zwischen Startups und Mittelstand im Kontext der

Digitalisierung





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Laut einer aktuellen Studie des Bitkom (https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Wirtschaft-laeuft-der-Digitalisierung-weiter-hinterher) , stuftder deutsche Mittelstand seinen eigenen Stand der Digitalisierung mehrheitlichals nur befriedigend ein. Nur jedes dritte Unternehmen hat überhaupt eine eigeneDigitalisierungsstrategie. GINSUM setzt hier an und zielt insbesondere daraufab, vorhandene Defizite im Bereich der Digitalisierung in Deutschland abzubauen.Israel ist im Kontext Digitalisierung und allen damit verbundenen Bereichen, wieu.a. Digital Health, Cyber Security, GreenTech und Safe and Smart City bereitshervorragend aufgestellt und bietet mit herausragenden High-Tech Startupsqualifizierte Talente sowie nachhaltige Innovationen und Lösungen. Für eineZukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist eine engeZusammenarbeit damit unabdingbar.GINSUM adressiert zentrale Hindernisse bei der deutsch-israelischenZusammenarbeitDie Studie "German and Israeli Innovation - the Best of Two Worlds" (https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/german-and-israeli-innovation-the-best-of-two-worlds) der Bertelsmann-Stiftung, Partner von GINSUM,identifiziert drei zentrale Hindernisse für eine erfolgreiche Zusammenarbeitzwischen israelischen Startups und dem deutschen Mittelstand: fehlenderMarktzugang, fehlende Transparenz über relevante Marktakteure sowie fehlendeinterne Ressourcen bei der Partnersuche. Als unabhängige und neutrale Plattformwidmet GINSUM sich ausdrücklich diesen Aspekten und bietet mit erfahrenendeutschen und israelischen Partnern an seiner Seite ideale Voraussetzungen dengenannten Herausforderungen nachhaltig zu begegnen.Starke Partner unterstützen die neue deutsch - israelische WirtschaftsinitiativeMit an Board sind aus Deutschland: Bertelsmann Stiftung, Bundesverband DeutscheStartups e.V., Business Metropole Ruhr GmbH, Deutsch-IsraelischeWirtschaftsvereinigung e.V., Digital Hub Logistics in Hamburg, Entrepreneurship