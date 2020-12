Chinesische Fenjiu Group konzentriert sich weiterhin auf Qualitäts- und Kulturreformen zum Ankurbeln des Konsums (FOTO)

Peking (ots) - Fenjiu Group, ein berühmter Hersteller von Baijiu (chinesischer

Schnaps oder weißer Alkohol) in China, hat Reformen in den Bereichen Management,

Technologie, Marketing und Talentförderung vorangetrieben, um den Konsum in der

Post-Epidemie-Ära anzukurbeln, sagte Li Qiuxi, Vorsitzender der Gruppe, auf der

Sohu Finanz-Jahrestagung 2020, die am letzten Monat in Beijing stattgefunden

wurde.



Die Baijiu-Industrie ist eine der altehrwürdigen Industrien in China. Als ein

repräsentativer Produzent von Baijiu mit leichtem Aroma behält die Fenjiu Group

immer noch einige traditionelle Techniken und Verbindungen bei, die Handarbeit

erfordern, um die Qualität von Baijiu zu gewährleisten. In einer Ära der

industriellen Modernisierung und der Wiederbelebung des Konsums müssen

Unternehmen in traditionellen Sektoren jedoch nach Wegen der Reform suchen und

das Management verbessern, sagte Li.







Beibehaltung der Kultur und Qualität des jahrhundertealten Baijiu der Kern der

Entwicklungsphilosophie, führte Li ein.



Nach drei Jahren der Reform hat Fenjiu Group im Jahr 2019 einen Umsatz von 12

Milliarden RMB erwirtschaftet, dagegen betrug der Umsatz im Jahr 2017 4

Milliarden RMB. Das hat den Baijiu-Hersteller zu einem Vorbild für die Reform

staatlicher Unternehmen in der nordchinesischen Provinz Shanxi, wo die Gruppe

ihren Sitz hat, und sogar im ganzen Land gemacht, sagte Li.



Die Geschäftsentwicklung der Fenjiu-Gruppe blieb in diesem Jahr trotz der

Auswirkungen von COVID-19 hervorragend. In den ersten drei Quartalen hat die

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. (600809.SH), eine börsennotierte

Firma der Fenjiu Group, in den ersten drei Quartalen einen Umsatzerlös in Höhe

von 10,37 Mrd. RMB erzielt, was einem Anstieg von 13,05 Prozent gegenüber dem

Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag bei 2,46 Mrd. RMB, was einem Anstieg von

43,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie das Unternehmen am Ende

Oktober an der Börse Shanghai mitteilte.



Zu den Gründen für die rasante Entwicklung des berühmten chinesischen Schnapses

sagte Li, dass die Verbraucher nicht mehr damit zufrieden sind, Baijiu zu

trinken. Heutzutage legen sie mehr Wert auf die Qualität und Kultur des Baijiu,

die die Essenz des berühmten, wohlschmeckenden und alten chinesischen Schnapses

sind. Deshalb hat Fenjiu Group so viel Wert darauf gelegt, den Kernwert der

Zentrierung auf die Verbraucher und die Qualität und Kultur an erste Stelle zu

setzen.



Außerdem möchte der Baijiu-Hersteller gerne die Verbraucher mit der herrlichen

chinesischen Kultur beeindrucken, indem er seine Baijiu-Marken Fenjiu, Zhuyeqing

und Xinghuacun weiter entwickelt.



