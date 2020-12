Anlegerverlag BioNTech: Zieht CureVac jetzt nach? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.12.2020, 11:48 | 122 | 0 | 0 20.12.2020, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Corona-Pandemie dominiert weiter das Leben rund um den Globus. Große Hoffnungen ruhen vor allem auf wirksamen Impfstoffen. Während die von BioNTech und Moderna entwickelten Impfstoffe bereits mithilfe von Notfallzulassungen in einigen Ländern verabreicht werden, will die deutsche Biotechschmiede CureVac jetzt nachziehen. So teilte das Unternehmen mit, man werde umgehend mit der finalen und entscheidenden Phase-III-Studie beginnen. Dann könnte es ganz schnell gehen… Wird CureVac DIE Aktie für 2021? Welche Impfstoff-Aktien die größten Gewinnchancen haben, lesen Sie hier. Nach den erfolgreichen ersten klinischen Tests startet CureVac jetzt eine groß angelegte Studie mit rund 35.000 Probanden. Der einen Hälfte der Teilnehmer wird der Impfstoff verabreicht, der Testgruppe lediglich ein Placebo. Die Resultate dieser Studie sind dann für die Zulassung des Impfstoffs entscheidend. Mit Ergebnissen rechnen die Tübinger vermutlich schon im März, sodass möglicherweise schon im zweiten Quartal 2021 mit Impfungen begonnen werden kann. CureVac? Oder doch BioNTech oder Moderna? Welche Aktie 2021 das Rennen macht, erfahren Sie in unserer großen Impfstoff-Aktien-Sonderstudie. Hier geht’s zum Download.



