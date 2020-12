Biontech – überrascht uns zu Weihnachten Covid 2.0?

Liebe Leser, diese Nachrichten klingen nicht prickelnd: Einflugverbote für Flieger aus UK und Südafrika möchte Jens Spahn – Corona weist eine unangenehme Mutation auf, so interpretiert es der Minister. Dies hat die Börse wohl kaum eingepreist bei den aktuellen Kursen und ab Montag sollte man doch genau beobachten, wie sich Stay-home-Aktien und die zyklischen Titel wie Fraport, LH oder BASF verhalten. Denn weder als Gesellschaft, noch als Börsianer kann man eine erneute Verschärfung in Sachen Corona brauchen. Der Markt preist aktuell, dass Corona Mitte 2021 besiegt ist. Eine Änderung der Annahme würde jede Marktlage über den Haufen werfen und auf eine aktuell extrem optimistische Stimmung treffen. Toxisch wäre dies. Auch deshalb haben wir zuletzt in der letzten Woche Produkte, Absicherungen für Eure Depots im Börsendienst geliefert. Und zeigen Euch, wie Ihr mit kleinen Mitteln Eure Portfolios für 2021 sichern und absichern könnt.

So werden wir in unserem Börsendienst (in der Weihnachtsaktion bekommt Ihr drei Monate als DANKESCHÖN für ein großartiges Jahr 2020 mit uns das Markenwertportfolio gratis dazu) am Montag auch Biontech wieder besprechen und wir nehmen sie einmal mehr auf die Rück-Kaufliste. Denn jede Mutation zeigt auch – Impfstoffe werden uns lange lange Zeit begleiten und bei Biontech den Umsatz antreiben. Dazu sei heute einmal DANKE gesagt. DANKE für sagenhafte 97% unserer Leser, die nach Abschluss unseres Börsendienstes bei uns bleiben. Welch ein Kompliment, für das wir täglich arbeiten, das uns aber auch ein bisschen stolz macht auf unsere Gemeinschaft. Und allen, die sich erst einmal ein Bild machen wollen: Ihr müsst bei uns, anders als bei vielen anderen, kein Jahresabo direkt buchen.

Wir laden Euch ein, Euch unter www.feingold-academy.com/boersendienst erst einmal ein Bild zu machen. Oder googelt“Daniel Saurenz n-tv (hier am Tiefpunkt im März 2020…)” – dann findet Ihr unsere wöchentlichen Auftritte bei n-tv. So sieht man in Bild und Ton wie wir ticken. Und ihr könnt auch immer schauen, wann wir was gesagt haben. Und wer dann noch Fragen hat – info@feingold-research.com 2020 gibt es unsere Abos und Services noch zum alten Preis – baut Euer 2021-er Depot mit uns – konservativ wie auch spekulativ mit den passenden Trades. Ob Ihr einmal die Woche handeln wollt oder täglich – wir haben das passende Abo. Euer TEAM Feingold Research wünscht eine gute Weihnachtszeit in diesem besonderen Jahr!

