Die Corona-Pandemie erreicht quasi täglich einen neuen schrecklichen Höhepunkt. Doch jetzt gibt es Hoffnung! Denn neben der Notfallzulassung für den von BioNTech entwickelten Impfstoff erhält jetzt auch der Moderna-Impfstoff die Notfallzulassung in den USA. Wie die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA jüngst verkündete, können die Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff beginnen. Damit steht die Impfstrategie jetzt also schon auf zwei Beinen.

Kann Moderna in die Erfolgsspur zurückfinden? Oder macht BioNTech das Rennen? Erfahren Sie hier alles über die Gewinnchancen der Impfstoff-Aktien.

Die Moderna-Aktie musste zuletzt einige Federn lassen. So beendete der Kurs sechs der sieben letzten Handelstage mit Abschlägen. Zum Wochenausklang ging es zuletzt 2,6 Prozent nach unten. Unter dem Strich rutschte Moderna von 170 US-Dollar am 8. Dezember auf 135 US-Dollar am Freitag ab. Doch mit der nun erteilten Notfallzulassung könnte der mittel- und langfristige Aufwärtstrend wieder an Fahrt gewinnen.

Mit einem Plus von sagenhaften 636 Prozent war Moderna (BioNTech: +187 Prozent) die erfolgreichste Impfstoffaktie in den vergangenen zwölf Monaten. Doch wer macht 2021 das Rennen? Lesen Sie hier, welche Impfstoff-Aktie im kommenden Jahr die größten Gewinnchancen eröffnet.