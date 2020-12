Anlegerverlag Plug Power: das ist der richtige Zeitpunkt für den Einstieg! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.12.2020, 12:48 | 48 | 0 | 0 20.12.2020, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Art und Weise, wie Plug Power in den letzten Wochen sein Potenzial vollständig ausschöpfen kann, ist der absolute Wahnsinn! Die Aktie geht dermaßen durch die Decke, dass man komplett vergisst, wo sie eigentlich her kommt. Denn der Aktienwert lag noch vor wenigen Monaten im einstelligen Euro-Bereich und hat sich mittlerweile vervielfacht. Was für eine Entwicklung! Download-Tipp: Lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, welche Aktien 2021 die größten Gewinne versprechen. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk können Sie den Sonderreport hier kostenlos herunterladen. Der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen scheint in diesen Tagen die Anleger extrem zu begeistern! Die Branche boomt wie nichts anderes und davon profitiert auch Plug Power. Wasserstoffantrieb wird die Zukunft sein, weshalb man bei dieser Aktie auch vom „Tesla des Wasserstoffs“ spricht. Diese Bezeichnung kommt wohl nicht vollständig zu Unrecht, wenn man die Entwicklung dieser Aktie genauer verfolgt! Denn in den letzten Wochen brennt die Aktie ein heftiges Feuerwerk ab! Auch am Freitag kurz vor dem Wochenende konnte die Aktie nochmal die Anlegerstimmung heben, denn der Kurs ging um 3,85 Euro in die Höhe. Dadurch wurde ein sagenhaftes Kursplus von 0,96 Euro geschaffen, dass die Aktie auf einen neuen Höchstwert von 25,88 Euro anheben konnte. Was für ein Erfolg für Plug Power! Fazit: Bei Plug Power ist also einiges los. Aber zählt die Aktie auch zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.



