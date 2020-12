Anleger-Tipp: Wir haben heute ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2021 vor. Einfach hier klicken .

In diesen Tagen muss man sich wieder enorme Sorgen um TUI machen. Das deutsche Reiseunternehmen kann auf dem Aktienmarkt erneut nicht überzeugen, der Kurs geht dramatisch in den Keller. TUI muss sich auf jeden Fall wieder einiges einfallen lassen, um aus dieser Krise herauszukommen. Der Touristikkonzern aus Hannover wird mit der Coronakrise noch einige Probleme haben!

TUI hat im Jahr 2020 einen dramatischen Abwärtstrend durchgemacht. Zu Jahresbeginn hatte man sich noch Hoffnungen gemacht, bald die Marke von 12 Euro knacken zu können. Mit dem heftigen Beginn der Coronakrise auch in Deutschland ging es dann tief in den Keller und man konnte die Marke von 5 Euro fast nie wieder überschreiten. So kämpft TUI seitdem mit der Einstelligkeit und kommt nicht wieder da raus.

Die Coronakrise stellt die Tourismusbranche vor große Herausforderungen. TUI hat besonders mit dieser dramatischen Lage zu kämpfen, kann sich aber durch Staatshilfen über Wasser halten. Mehrere Milliarden Euro hat TUI bereits vom deutschen Staat erhalten. Dennoch ging es zum Wochenende nochmal um 1,70 Prozent nach unten. Deshalb steht mal wieder ein Kursverlust von 0,079 Euro zu Buche, der Kurs steht bei 4,581 Euro!

