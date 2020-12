Biontech – besser als Daimler und Telekom

Liebe Leser, früher waren Depots der Anleger in Deutschland leicht zu prognostizieren. Da lag noch ein großer Rest Telekom drin, gehandelt wurde vorzugsweise Allianz, Siemens oder Thyssen. 2020 ist dies anders. Neue, aufstrebende und vor allem günstige Broker wie eToro oder Smartbroker drängen nach vorne und mit ihnen eine Generation, die da handelt, wo was los ist. So wie wir in unserem Börsendienst (in der Weihnachtsaktion bekommt Ihr drei Monate als DANKESCHÖN für ein großartiges Jahr 2020 mit uns das Markenwertportfolio gratis dazu) immer die Aktien besprechen, wo die Musik spielt. Und Schwankungen da sind, Volatilität. Smartbroker oder eToro sind damit auch die europäischen Varianten von Robinhood in den USA. Alte Platzhirsche wie ING oder Consorsbank mussten 2020 erheblich Federn lassen, in unserem großen Vergleich schnitt auch Flatex nur mittelprächtig ab, auch wegen Strafzinsen.

Bei den Einzelaktien aber ging die Post auch über Tradegate ab und Biontech wurde mehr gehandelt als eine Daimler oder Telekom. Der kleine, ehemals kleine, Laden aus Mainz, nur wenige Tausend Meter vom Uni Standort von Daniel, nämlich der Gutenberg-Uni, entfernt, kam richtig nach vorne. Beim erfolgreichen Handeln in unseren Depots 2020 half Daniel aber weniger sein Uni Abschluss aus Mainz von 2005, sondern eher die Handelserfahrung mit Aktien seit 1996 und der Kontankt unseres gesamten Teams in Investmentbanken, Fonds, direkt zu jenen Händlern, die eine Biontech, Tesla oder im Frühjahr auch Wirecard handeln. So nah dran wie mit uns ist man nirgendwo und darauf sind wir stolz, das spürt man auch in unserem Börsendienst. Das sagen nicht wir, sondern das ist immer wieder das Feedback unserer Abonnenten. (Hier übrigens unser N-tv-Auftritt in dieser Woche...)

Unsere Depots im Börsendienst liegen unisono auf Jahreshöchstständen, mitunter auf Mehrjahreshochs. Wir haben das Jahr 2020 so erfolgreich abgeschlossen wie nie eines zuvor, denn unser Markenwertportfolio lieferte erst gestartet im September 2020 20 Prozent auf die eingesetzten Titel im Schnitt, das Tradingdepot liegt auf dem Top, der Turbo-Dienst konnte von März 2020 bis Dezember 2020 von 3.000 auf 9.600 Euro gesteigert werden. Symbolisch für unseren Ansatz steht die Zahl 105 auf 11. Dezember. Denn die 105 war das Top bei Biontech und kam exakt zur Zulassung. Börse handelt Phantasie nach vorne und nicht Fakten, die dann eingetreten sind (Blaupause ab Dienstag 22.12 für Tesla… ) So handeln wir. Wir fahren antizyklisch, laufen vorweg. (Seine Ideen erläutert Daniel auch wöchentlich bei n-tv im Fernsehen, am Samstag wieder zu sehen und hier im Beispiel, wie wir am 18.März zum Höhepunkt des DAX-Absturzes geredet und gehandelt haben).