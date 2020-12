BERLIN (dpa-AFX) - Nach wie vor ist kein Abwärtstrend bei der Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland feststellbar. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 22 771 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das geht aus RKI-Angaben von Sonntagmorgen hervor. Es handelt sich um die höchste an einem Sonntag registrierte Zahl an Corona-Neuinfektionen. Am Sonntag vergangener Woche hatte die Zahl bei 20 200 gelegen. Den Höchstwert mit 33 777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben, allerdings waren darin rund 3500 nachgemeldete Fälle vom Vortag enthalten. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages zudem 409 neue Todesfälle.

Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 26 049.