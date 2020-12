Es wird ernst: Karl Lauterbach lacht Autor: Tichys Einblick | 20.12.2020, 15:08 | 59 | 0 | 0 20.12.2020, 15:08 | Haben Sie Karl Lauterbach schon mal lächeln oder gar lachen sehen? So eine Gemütsregung ist beim durch die Talkshows tingelnden Sozialdemokraten eher so selten wie eine Mondfinsternis. Und doch haben sich die Wolken am Nachthimmel zur Seite geschoben und ist es geschehen: Das E-Mail-Portal gmx.de zitiert aus der Augsburger Allgemeinen, die am Montag samt Lauterbach Der Beitrag Es wird ernst: Karl Lauterbach lacht erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Alexander Wallasch. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer