Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Anlegerverlag Explodiert Nel ASA am Montag? Wasserstoff ist der vielleicht größte Mega-Trend unserer Zeit und der norwegische Gigant Nel ASA ein Vorreiter in Sachen klimaneutraler Energie. Von den (fast) unbegrenzten Förderprogrammen zahlreicher Länder dürften unzählige Unternehmen profitieren. Dabei hat Nel ASA zuletzt die Voraussetzungen geschaffen, damit der Aktienkurs in Kürze sogar explodieren kann. Vielleicht fliegt hier sogar schon am morgigen Montag […]