Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

der



Mühl Product & Service AG

Kranichfeld

(ISIN DE000A254203)



Mühl Product & Service AG mit Sanierungskonzept

Thomas Wolf stellt Befreiungsantrag bei der BaFin



Kranichfeld, den 20. Dezember 2020 - Der Vorstand der Mühl Product & Service AG ("Gesellschaft"), Kranichfeld, (ISIN DE000A254203) hat heute erfahren, dass Thomas Wolf einen Antrag bei der BaFin gestellt hat, für den Fall einer Kontrollerlangung bei der Gesellschaft von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und Abgabe eines Angebots befreit zu werden.

Die Kontrollerlangung würde im Zusammenhang mit einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen, in dessen Rahmen Thomas Wolf (mittelbar) den Geschäftsbetrieb der Mühl24 GmbH und zwei Betriebsgrundstücke in die Gesellschaft einbringt. Im Zusammenhang damit soll außerdem eine von Thomas Wolf garantierte Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage durchgeführt werden. Die Kapitalmaßnahmen würden zu einem einheitlichen Ausgabe- bzw. Bezugspreis durchgeführt, der nach gegenwärtiger Planung bei EUR 2,30 liegen soll. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollen der Gesellschaft Bar- und Sachmitteln in Höhe von zusammen rund EUR 7 Mio. zufließen.



Die Durchführung der Transaktionen steht unter dem Vorbehalt, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft entsprechende Beschlüsse fassen und dass die BaFin die beantragte Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und Abgabe eines Angebots erteilt.



Mühl Product & Service AG



Der Vorstand



Kontakt:

Sandy Möser

Vorstand

Bahnhofstr. 15

99448 Kranichfeld



T +49 36450 33-215

F +49 36450 33-218

E investor.relations@muehl.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mühl Product & Service AG

Bahnhofstraße 15

99448 Kranichfeld

Deutschland

Telefon: 036450-33215

Fax: 036450-33218

E-Mail: investor.relations@muehl.de

Internet: https://muehl.ag

ISIN: DE0006628100

WKN: 662810

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1156499



