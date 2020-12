Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Anlegerverlag BioNTech und Moderna: Deutschland kurbelt den Umsatz kräftig an! In den USA laufen die Impfungen mit dem BioTNech-Impfstoff BNT162b2 bereits auf Hochtouren. In Kürze dürften auch Impfungen mit Moderna-Impfstoff dazu kommen. Deutschland plant, am Tag nach Weihnachten mit den Impfungen zu beginnen, sofern die Arzneimittelbehörde denn in der kommenden Woche die Notfallzulassung erteilt. Dabei kauft Deutschland deutlich mehr Impfstoffdosen als bisher angenommen und verhilft […]