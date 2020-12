Russland hat jede Verbindung zu dem Hackerangriff zurückgewiesen. Pompeo hatte am Freitagabend (Ortszeit) in einem Radiointerview jedoch gesagt, es lasse sich nun "ziemlich klar" sagen, dass die Russen hinter dem Angriff steckten.

Mehrere US-Medien, darunter die "Washington Post" und der Sender CNN, berichteten am Samstag, im Weißen Haus sei bereits für Freitag eine Erklärung vorbereitet worden, in der Russland als Urheber der Attacke benannt werden sollte - wie in Pompeos Aussage. Die Erklärung sei jedoch kurzfristig zurückgezogen worden. Nun ist das Weiße Haus in Erklärungsnot, welche Position die Regierung in der Frage vertritt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind Hacker bereits vor vielen Monaten in die Systeme verschiedener Ministerien, Bundesbehörden und Unternehmen eingedrungen. Das US-Heimatschutzministerium hatte am Montag bestätigt, dass es Attacken auf mehrere Bundesbehörden gegeben habe. Nach US-Medienberichten sollen das Finanz-, das Handels- das Außenministerium sowie weitere Behörden angegriffen worden sein. Am Freitag erklärte das Energieministerium, es sei betroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Hacker über Software der Firma SolarWinds Zugang zu den Systemen von Regierungseinrichtungen und Firmen. Der US-Softwareriese Microsoft teilte mit, dass 40 seiner Kunden betroffen seien, die die Software genutzt hätten. Was die Hacker an Informationen erbeutet haben und wie tief sie in die Systeme eingedrungen sind, ist bislang unklar.

Pompeo beschuldigte als erster US-Regierungsvertreter öffentlich Moskau. Er sprach von "erheblichen Anstrengungen" der Angreifer.

Trump hatte zunächst tagelang zu der Attacke geschwiegen. Mit seinem Tweet stellte er sich nun schützend vor Russland und brachte dabei ohne jeden Beleg China als möglichen Urheber ins Gespräch. Er behauptete auch, der Angriff werde in den "lügnerischen Medien" weit größer dargestellt als er tatsächlich sei. "Ich wurde umfassend informiert, und es ist alles voll unter Kontrolle", schrieb er.