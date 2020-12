Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Daimler Aktie Eine wichtige Chart-Hürde und ein optimistischer Experte Am Freitag ging die Daimler Aktie mit 58,67 Euro aus dem XETRA-Handel - ein Kursniveau, auf dessen Basis die Aktienexperten von Bernstein Research noch einiges an Gewinnpotenzial für den DAX-notierten Automobil-Titel sehen. In einer aktuellen …