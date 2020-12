Kaum eine Aktie wurde in den vergangenen Monaten so sehr gebeutelt wie die Walldorfer Softwareschmiede SAP. Im Oktober brach die Aktie in Folge der Veröffentlichung schwächerer Geschäftszahlen und eines vorsichtigen Ausblicks über 30 Prozent ein. Im November folgte zwar eine Gegenreaktion – so richtig ging es bei SAP aber noch nicht wieder nach oben. Das könnte sich jetzt ändern, denn zuletzt gab ein richtig starkes Signal!

So konnte sich SAP in der vergangenen Woche oberhalb der wichtigen 100-Euro-Marke erfolgreich behaupten und hat pünktlich zum Wochenausklang auch den charttechnischen Widerstand von 105 Euro überboten. Sollte sich die Aktie am Montag über dieser Marke halten können, gelten neue technische Kaufsignale, die eine enorme Kursfantasie eröffnen. Denn oberhalb von 105 Euro ist theoretisch sofort Platz bis 120 Euro!

