BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Boom beim diesjährigen Weihnachtsgeschäft heizt die Debatte um negative Auswirkungen des Versandhandels an. Für Aufregung sorgte am Wochenende die Idee einer neuen Paket-Abgabe. Die Zahlung für die Sendungen von Online-Händlern sollen dem stationären Einzelhandel in den Innenstädten zugute kommen. Zugleich wachsen die Sorgen um die Beschäftigten. In den Fokus rückten das Risiko von Corona-Ansteckungen, der Stress und die oft geringfügige Bezahlung. Jeder dritte Vollzeitbeschäftigte im Versandhandel arbeitet zum Niedriglohn, wie eine der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt.

"Die Abgabe wird beim Online-Händler erhoben und von ihm an das Finanzamt abgeführt", heißt es in dem Forderungskatalog, der der dpa vorliegt. "Mit den Einnahmen daraus wird der Online-Handel an den Kosten von ihm genutzter kommunaler Infrastrukturen beteiligt. "Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" darüber berichtet.

Jung und Haase betonten am Sonntag, der Online-Fernhandel nutze die kommunale Infrastruktur ebenso wie der Händler vor Ort. "Aber der Fernhandel trägt bislang nichts zu deren Finanzierung bei." Einzelhändler zahlten dagegen Gewerbesteuer. Sie sollten die Paketabgabe deshalb auch dann nicht bezahlen, wenn sie als zweites Standbein auf einem Onlineportal Produkte zum Versand anbieten.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) stemmt sich gegen so eine Abgabe mit dem Argument des internationalen Wettbewerbs. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth stellte die Frage, ob bei Lieferungen aus Fernost immer Steuern gezahlt würden. "Eine Paketsteuer träfe auch viele heimische Online-Händler, die korrekte und pünktliche Steuerzahler sind."

Für die oppositionelle FDP wäre eine Paketsteuer "ein neues Bürokratiemonster". Für die SPD äußerte sich Fraktionsvize Achim Post positiv zu dem Vorschlag: "Eine Art Corona-Abgabe von Online-Händlern wie Amazon kann ein Baustein für mehr Gerechtigkeit in der Krise sein und den Einzelhandel vor Ort konkret unterstützen." Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte der "Rheinischen Post", es könne richtig sein, "über eine neue Abgabe Finanzmittel für die Unterstützung der in Not geratenen Innenstädte und Ortskerne zu erzielen".